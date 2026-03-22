La CGT se suma al operativo ampliación de cara al 2027: "Con el peronismo no alcanza" + Seguir en









El secretario general de la central obrera, Jorge Sola, cuestionó la situación del empleo, rechazó la reforma laboral y planteó la necesidad de construir un frente político más amplio de cara a 2027.

La CGT mira las estrategias políticas pensando en el 2027.

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, trazó un duro diagnóstico sobre la situación social y laboral, en medio de crecientes tensiones con el Gobierno y el avance de reformas cuestionadas por el sindicalismo. “Es extraño el momento social que atraviesa el país”, advirtió, y remarcó que “alguien tiene que canalizar el malhumor social”.

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En ese marco, confirmó que la central obrera mantiene una estrategia de confrontación frente a las medidas oficiales. “La solución gremial es oponernos como hacemos y lo hemos hecho”, sostuvo, y agregó: “Lo que esta CGT está haciendo es llevar adelante las actividades de protesta”. Además, señaló que el frente judicial también está en marcha: “Estamos con un recurso de amparo solicitado”.

Sola apuntó también contra el Congreso por el tratamiento de la reforma laboral. “La responsabilidad política era de legisladores y legisladoras que se desentendieron del mandato que le dio la gente”, afirmó. Y si bien aclaró que el sindicalismo no rechaza cambios, marcó límites: “No le escapamos a la modernización laboral, pero esta ley no lo es”.

A pesar del contexto de confrontación, el dirigente remarcó el rol institucional de la central obrera: “Nosotros tenemos una responsabilidad gremial, más allá de quién nos gobierne”, planteó, en una señal de continuidad en la defensa de los trabajadores frente a cualquier administración.

jorge sola cgt Jorge Sola, secretario general de la CGT. La CGT piensa en un frente más amplio para las elecciones En clave electoral, Sola planteó la necesidad de repensar la estrategia política de cara a 2027. “Hay que construir un proyecto político que vuelva a emocionar a la gente”, afirmó, y fue más allá al advertir que “hoy con el peronismo no alcanza”.

En esa línea, propuso avanzar hacia un armado más amplio: “Lo que tiene que suceder es un enorme frente”, sostuvo, y sugirió que ese espacio debería incluir a otros sectores políticos. “En el radicalismo hay un montón de gente que coincide con nosotros”, señaló. Sin embargo, evitó cualquier definición sobre candidaturas y cuestionó las discusiones prematuras. “No podemos empezar por los nombres antes que por el proyecto”, remarcó. Y concluyó: “No estoy dispuesto a discutir ningún nombre hasta que no estemos todos discutiendo en la misma mesa”. Además, llamó a dejar atrás las internas estériles dentro del espacio opositor: “Hay que dejar de hacer catarsis permanente”, planteó, en un mensaje hacia la dirigencia política en su conjunto.