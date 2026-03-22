El secretario general de la CGT, Jorge Sola, trazó un duro diagnóstico sobre la situación social y laboral, en medio de crecientes tensiones con el Gobierno y el avance de reformas cuestionadas por el sindicalismo. “Es extraño el momento social que atraviesa el país”, advirtió, y remarcó que “alguien tiene que canalizar el malhumor social”.
La CGT se suma al operativo ampliación de cara al 2027: "Con el peronismo no alcanza"
El secretario general de la central obrera, Jorge Sola, cuestionó la situación del empleo, rechazó la reforma laboral y planteó la necesidad de construir un frente político más amplio de cara a 2027.
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En ese marco, confirmó que la central obrera mantiene una estrategia de confrontación frente a las medidas oficiales. “La solución gremial es oponernos como hacemos y lo hemos hecho”, sostuvo, y agregó: “Lo que esta CGT está haciendo es llevar adelante las actividades de protesta”. Además, señaló que el frente judicial también está en marcha: “Estamos con un recurso de amparo solicitado”.
Sola apuntó también contra el Congreso por el tratamiento de la reforma laboral. “La responsabilidad política era de legisladores y legisladoras que se desentendieron del mandato que le dio la gente”, afirmó. Y si bien aclaró que el sindicalismo no rechaza cambios, marcó límites: “No le escapamos a la modernización laboral, pero esta ley no lo es”.
A pesar del contexto de confrontación, el dirigente remarcó el rol institucional de la central obrera: “Nosotros tenemos una responsabilidad gremial, más allá de quién nos gobierne”, planteó, en una señal de continuidad en la defensa de los trabajadores frente a cualquier administración.
La CGT piensa en un frente más amplio para las elecciones
En clave electoral, Sola planteó la necesidad de repensar la estrategia política de cara a 2027. “Hay que construir un proyecto político que vuelva a emocionar a la gente”, afirmó, y fue más allá al advertir que “hoy con el peronismo no alcanza”.
En esa línea, propuso avanzar hacia un armado más amplio: “Lo que tiene que suceder es un enorme frente”, sostuvo, y sugirió que ese espacio debería incluir a otros sectores políticos. “En el radicalismo hay un montón de gente que coincide con nosotros”, señaló.
Sin embargo, evitó cualquier definición sobre candidaturas y cuestionó las discusiones prematuras. “No podemos empezar por los nombres antes que por el proyecto”, remarcó. Y concluyó: “No estoy dispuesto a discutir ningún nombre hasta que no estemos todos discutiendo en la misma mesa”.
Además, llamó a dejar atrás las internas estériles dentro del espacio opositor: “Hay que dejar de hacer catarsis permanente”, planteó, en un mensaje hacia la dirigencia política en su conjunto.
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