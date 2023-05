Show de Maslatón en Plaza de Mayo, elogios al peronismo y cumbre con Berni

"El 25 de mayo, cuántos aniversarios, ¿no? Primer Gobierno patrio, asunción de Néstor Kirchner y el 20 aniversario. Es una proclama general para que Cristina reconsidere su decisión de no jugar. Hay mucha gente que está con esa expectativa, yo siempre dije que era lo más conveniente y que no tiene razón alguna para no presentarse", amplió.