Ofelia Fernández tildó de "vaga" a Soledad Acuña "por no trabajar" para resolver el conflicto educativo

Durante su discurso en la Legislatura, Fernández le pidió a miembros del cuerpo legislativo que “habiendo un conflicto tan grande en la toma de los colegios, nos pongamos a laburar” y recordó que existen distintos proyectos presentados para mejorar el financiamiento educativo y de reforma del sistema de alimentación escolar.

“¿Se podrán tratar en alguna sesión? ¿Se podrá reunir cada tanto la comisión de educación? ¿Alguien tiene ganas de laburar? La Ministra Acuña ya tengo claro que no, porque mandar a la Policía a la casa de los estudiantes a las 11 de la noche para amenazar a sus padres me parece primero un espanto y segundo muy de vaga”, afirmó.

“Sos ministra de Educación. Resolve el conflicto con políticas educativas. Escuchá a los pibes”, agregó y enfatizó que los alumnos deben ser atendidos por las autoridades, ya que son representantes de los centros de estudiantes y están amparados por la ley para organizarse y reclamar por mejores condiciones.

Asimismo, le reclamó que “se tome el tiempo de escuchar a los representantes” de los centros de estudiantes y arremetió: “No me parece que sea un esfuerzo tan grande. Que se ponga a laburar”.

Además, aseguró que la ministra no quiere escuchar a los estudiantes por tener afinidades políticas. “¿Cómo es esto de no querer escuchar a algunos pibes porque militan en agrupaciones? Todos tienen derecho a hacer política, como la hacen ustedes”, manifestó y remarcó que es parte de la democracia.

Al mismo tiempo, dijo que desde Juntos por el Cambio constantemente “hablan que son los del diálogo, pero tienen menos diálogo que una película muda”.

Respecto a las viandas, señaló que no es un capricho de los estudiantes que “se levantaron un día y se les ocurrió que tenía que haber viandas” sino que “ya hay viandas”. Pero cuestionó que están en mal estado y preguntó: “¿Pueden explicar por qué el Estado compra basura y pide que los pibes se las coman? Expliquen por qué no puede ser mejor ese sistema”.

Por otro lado, se refirió a la calidad edilicia de las escuelas, otro de los puntos criticados por los estudiantes y los docentes porteños. En ese sentido, dijo que a Acuña “le preocupa la pérdida de días de clase” pero “no habla de la pérdida de días de clases porque hay ratas o no hay agua”.

Siguiendo esa línea, le preguntó al Gobierno porteño por qué no se avanza con mejoras en la infraestructura escolar. “Expliquen eso también”, añadió y dio un dato que grafica la actualidad educativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: “De cada un peso de presupuesto para infraestructura escolar, hay cuatro en publicidad. No me parece razonable”.

Semaforazo

Alumnos de los colegios Carlos Pellegrini y Normal 1, de la ciudad de Buenos Aires, realizaron este jueves un "semaforazo" en la intersección de las avenidas Callao y Córdoba, en respaldo de los reclamos por mejores viandas y en contra de la actual orientación de las pasantías obligatorias y no remuneradas conocidas como ACAP.

Los manifestantes pidieron además "ser escuchados por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta".

Los alumnos portaban carteles en los que denunciaron una vez más que "las viandas no llegan en buen estado o no alcanzan para todes".

En relación a la pasantías exigieron que los trabajos "correspondan a la orientación que estudian" y dijeron que "esperan aprender a partir de esas experiencias".