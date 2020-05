Coronavirus: Gobierno desmiente la existencia de test fallidos, pero la oposición pide informes

Al responder a un artículo publicado en el diario La Nación con el título "Son defectuosos los test rápidos que el Gobierno adquirió a China", las fuentes indicaron que "en el mismo artículo un subtítulo alude a 'La donación' y también ese diario había informado el 20 de abril pasado que los test fueron donados".

En cuanto a la eficacia de las pruebas, las fuentes gubernamentales señalaron que "a nivel mundial se sabe que ningún test tiene 100 por ciento de sensibilidad y especificidad".

Roberto Salvarezza on Twitter COVID-19

Las tiras reactivas (conocidas como test rápidos) usadas por @msalnacion en las estaciones de Constitución, Retiro y Once son adecuadas para hacer estudios epidemiológicos. Tienen una sensibilidad de 80%, siendo de las mejores que testeamos en el país para detectar IgG. — Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) May 10, 2020

En la misma línea, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, subrayó vía Twitter que "las tiras reactivas (conocidas como test rápidos) usadas por @msalnacion en las estaciones de Constitución, Retiro y Once son adecuadas para hacer estudios epidemiológicos. Tienen una sensibilidad de 80%, siendo de las mejores que testeamos en el país para detectar IgG".

Fuentes del Ministerio de Salud explicaron que "hay diferentes tests; está el que busca el virus, que puede ser un antígeno o el genoma y que tiene validez diagnóstica y epidemiológica, de seguimiento para las personas, para el alta (por ejemplo la PCR), y están los test serológicos que buscan anticuerpos, que pueden ser los más precoces que son la IgM y la IgG".

En este caso, continuaron, "los test rápidos serológicos que se hicieron en el Ministerio fueron donados. Cuando llegaron, se le pidió la validación al Conicet y al Mincyt, lo pedimos antes de planificar el estudio. Allí en la devolución nos dijeron que en la IgM la sensibilidad es baja y recomendaban no usarla y en la IgG tiene un promedio de 80% de sensibilidad y que recomendaban observar bien específicamente al ser tenue para evaluar el positivo".

Con esa información en la mano, "diseñamos el estudio que hicimos. No se usó la IgM, y se entrenó al personal para que observen la tira respecto a lo tenue y los 20 minutos, por eso pedimos que las personas no hayan tenido fiebre en los últimos 21 días".

"Anmat no aprobó el test para comercializar, pero sí para este estudio en particular. Lo que nosotros vamos a tener es una foto de las personas que tienen anticuerpos positivos en Argentina, sabiendo que si la sensibilidad es del 80%, puede haber un 20% más y este dato lo tuvimos en cuenta. Es incorrecto decir que los test son defectuosos, porque decir eso significa decir que no cumple con lo que promete y esto no es así", concluyeron las fuentes sanitarias.

Diputados de Cambiemos se solidarizaron con Ocaña ante el "cobarde ataque" de Moyano Graciela Ocaña presentó un pedido de informes.

Informes

Por su parte, el macrismo salió a reclamarle al Gobierno mayores precisiones sobre el origen, el uso y el funcionamiento de los tests. Fue a través de la diputada Graciela Ocaña, quien presentó un pedido de informes para que el Estado brinde explicaciones sobre los elementos que se utilizaron para realizar evaluaciones en las estaciones de tren de Retiro, Once y Constitución eran "defectuosos".

Graciela Ocaña on Twitter Quizás xq era admitir q no son fiables. Lo lamentable es q sin informar este hecho se hubiera publicado con bombos y platillos los testéis y sus resultados . Generando una información falsa . https://t.co/ZX5XkULpJM — Graciela Ocaña (@gracielaocana) May 10, 2020

Según dijo, estos test recibidos como parte de una donación de China tendrían una "fiabilidad del 80%", lo cual podría hacer "subestimar epidemiológicamente la circulación del virus en la población, y produciría una toma de decisiones erróneas por parte del Gobierno".

Recordó que los mismos test fueron devueltos por India, que prohibió su uso "debido a su baja calidad" para detectar el Covid-19. En el pedido de informes, la legisladora porteña reclama información sobre el proceso de adquisición de los test por parte de la empresa Petroquímica Cuyo, y si contaba con la aprobación del Ministerio de Salud.

"Lo que nos ha alarmado aún más es que estos test fueron los que se usaron en las estaciones de Constitución, Retiro y Once, habiéndose utilizado 1200, con solo ocho casos positivos, siendo sumamente esto llamativo en virtud de que la región metropolitana es el área con mayor circulación viral en el país", enfatizó.

El proyecto impulsado por Ocaña lleva también la firma de los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Claudia Najul, José Manuel Cano, Dina Rezinovsky, Soher El Sukaria, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Lidia Ines Ascarate, Rubén Manzi, Fernando Iglesias, Omar Bruno de Marchi, Pablo Torello, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Martin Maquieyra, Jorge Enriquez, Hector Stefani, Alberto Emilio Asseff, Atilio Benedetti, Sebastian Nicolás Salvador, Gustavo Menna y Aída Ayala.