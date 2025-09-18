Uno por uno, así votaron los senadores para rechazar el veto a la ley de ATN







La Cámara alta insistió sobre la norma con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones. Ahora pasará a Diputados, que viene de darle dos golpes duros al oficialismo.

El Senado rechazó el veto a la ley de ATN.

El Gobierno recibió un nuevo revés en el Congreso luego de que el Senado votara por amplia mayoría a favor del rechazo al veto del Poder Ejecutivo contra la ley que establece la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Cámara alta insistió sobre la iniciativa con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.

En el debate inicial en el Senado, la ley había recibido 56 votos a favor y solo uno en contra. En el marco de un clima de tensión con gobernadores, con este nuevo resultado, la iniciativa sigue en pie y seguirá su rumbo en la Cámara de Diputados, que terminará de definir el futuro del veto.

Esta nueva derrota parlamentaria para el oficialismo se da apenas 24 horas después de que la Cámara baja insistiera con otras dos leyes: Emergencia en Pediatría y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambos vetos serán debatidos en el Senado el próximo jueves 2 de octubre.

Todos los votos para rechazar el veto a la ley de ATN A favor: Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires

Beatriz Luisa Ávila – Por la Justicia Social – Tucumán

Guillermo Eduardo Andrada – Convicción Federal – Catamarca

Carlos Omar Arce – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Daniel Pablo Bensusán – Frente Nacional y Popular – La Pampa

Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Stefania Cora – Unidad Ciudadana – Entre Ríos

Lucía Benigna Corpacci – Frente Nacional y Popular – Catamarca

Carmen Lucila Crexell – Movimiento Neuquino – Neuquén

Andrea Marcela Cristina – Frente PRO – Chubut

Eduardo Enrique De Pedro – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Juliana Di Tullio – Unidad Ciudadana – Buenos Aires

Claudio Martín Doñate – Unidad Ciudadana – Río Negro

María Eugenia Duré – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes

Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca

Anabel Fernández Sagasti – Unidad Ciudadana – Mendoza

Natalia Elena Gadano – Por Santa Cruz – Santa Cruz

Eduardo Horacio Galaretto – UCR – Santa Fe

Silvia Marcela García Larraburu – Unidad Ciudadana – Río Negro

María Celeste Giménez Navarro – Unidad Ciudadana – San Juan

Nora del Valle Giménez – Unidad Ciudadana – Salta

Enrique Martín Goerling Lara – Frente PRO – Misiones

María Teresa Margarita González – Frente Nacional y Popular – Formosa

María Victoria Huala – Frente PRO – La Pampa

Alicia Margarita Kirchner – Unidad Ciudadana – Santa Cruz

Daniel Ricardo Kroneberger – UCR – La Pampa

Sergio Napoleón Leavy – Unidad Ciudadana – Salta

Oscar Isidro Parrilli – Unidad Ciudadana – Neuquén

Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Marcelo Néstor Lewandowski – Frente Nacional y Popular – Santa Fe

Carlos Alberto Linares – Unidad Ciudadana – Chubut

Cándida Cristina López – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

María Florencia López – Frente Nacional y Popular – La Rioja

Carolina Losada – UCR – Santa Fe

Martín Lousteau – UCR – CABA

Juan Luis Manzur – Unidad Ciudadana – Tucumán

José Miguel Mayans – Frente Nacional y Popular – Formosa

Sandra Mendoza – Unidad Ciudadana – Chaco

María Carolina Moisés – Unidad Ciudadana – Jujuy

Gerardo Montenegro – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

José Emilio Neder – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero

Stella Maris Olalla – UCR – Entre Ríos

María Inés Pilatti Vergara - Frente Nacional y Popular - Chaco

Mariano Recalde – Frente Nacional y Popular – CABA

Jesús Fernando Rejal – Convicción Federal – La Rioja

Antonio José Rodas – Frente Nacional y Popular – Chaco

Sonia Elizabeth Rojas Decut – Frente Renovador de la Concordia – Misiones

Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta

Fernando Aldo Salino – Convicción Federal – San Luis

Silvia Estela Sapag – Unidad Ciudadana – Neuquén

Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro

Guadalupe Tagliaferri – Frente PRO – CABA

Edith Elizabeth Terenzi – Despierta Chubut – Chubut

Sergio Mauricio Uñac – Frente Nacional y Popular – San Juan

Mercedes Gabriela Valenzuela – UCR – Corrientes

Alejandra María Vigo – Unidad Federal – Córdoba

Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes

Víctor Zimmermann – UCR – Chaco

En contra Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis

Carmen Álvarez Rivero – Frente PRO – Córdoba

Ivanna Marcela Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Luis

Ezequiel Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy

Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Jujuy

Luis Alfredo Juez – Frente PRO – Córdoba

Bruno Antonio Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Juan

Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – La Rioja

Francisco Paoltroni – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa

Abstenciones y Ausentes Alfredo Luis De Angeli – Frente PRO – Entre Ríos

Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza

Mariana Juri – UCR – Mendoza

Juan Carlos Romero - Cambio Federal - Salta (Ausente)

Temas Senado

Gobierno

Congreso