Uno por uno, así votaron los senadores para rechazar el veto a la ley de ATN

El Gobierno recibió un nuevo revés en el Congreso luego de que el Senado votara por amplia mayoría a favor del rechazo al veto del Poder Ejecutivo contra la ley que establece la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Cámara alta insistió sobre la iniciativa con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.
En el debate inicial en el Senado, la ley había recibido 56 votos a favor y solo uno en contra. En el marco de un clima de tensión con gobernadores, con este nuevo resultado, la iniciativa sigue en pie y seguirá su rumbo en la Cámara de Diputados, que terminará de definir el futuro del veto.
Esta nueva derrota parlamentaria para el oficialismo se da apenas 24 horas después de que la Cámara baja insistiera con otras dos leyes: Emergencia en Pediatría y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambos vetos serán debatidos en el Senado el próximo jueves 2 de octubre.
Todos los votos para rechazar el veto a la ley de ATN
A favor:
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Beatriz Luisa Ávila – Por la Justicia Social – Tucumán
- Guillermo Eduardo Andrada – Convicción Federal – Catamarca
- Carlos Omar Arce – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
- Daniel Pablo Bensusán – Frente Nacional y Popular – La Pampa
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Stefania Cora – Unidad Ciudadana – Entre Ríos
- Lucía Benigna Corpacci – Frente Nacional y Popular – Catamarca
- Carmen Lucila Crexell – Movimiento Neuquino – Neuquén
- Andrea Marcela Cristina – Frente PRO – Chubut
- Eduardo Enrique De Pedro – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
- Juliana Di Tullio – Unidad Ciudadana – Buenos Aires
- Claudio Martín Doñate – Unidad Ciudadana – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unidad Ciudadana – Mendoza
- Natalia Elena Gadano – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Eduardo Horacio Galaretto – UCR – Santa Fe
- Silvia Marcela García Larraburu – Unidad Ciudadana – Río Negro
- María Celeste Giménez Navarro – Unidad Ciudadana – San Juan
- Nora del Valle Giménez – Unidad Ciudadana – Salta
- Enrique Martín Goerling Lara – Frente PRO – Misiones
- María Teresa Margarita González – Frente Nacional y Popular – Formosa
- María Victoria Huala – Frente PRO – La Pampa
- Alicia Margarita Kirchner – Unidad Ciudadana – Santa Cruz
- Daniel Ricardo Kroneberger – UCR – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unidad Ciudadana – Salta
- Oscar Isidro Parrilli – Unidad Ciudadana – Neuquén
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
- Marcelo Néstor Lewandowski – Frente Nacional y Popular – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unidad Ciudadana – Chubut
- Cándida Cristina López – Unidad Ciudadana – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- María Florencia López – Frente Nacional y Popular – La Rioja
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
- Martín Lousteau – UCR – CABA
- Juan Luis Manzur – Unidad Ciudadana – Tucumán
- José Miguel Mayans – Frente Nacional y Popular – Formosa
- Sandra Mendoza – Unidad Ciudadana – Chaco
- María Carolina Moisés – Unidad Ciudadana – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Frente Nacional y Popular – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla – UCR – Entre Ríos
- María Inés Pilatti Vergara - Frente Nacional y Popular - Chaco
- Mariano Recalde – Frente Nacional y Popular – CABA
- Jesús Fernando Rejal – Convicción Federal – La Rioja
- Antonio José Rodas – Frente Nacional y Popular – Chaco
- Sonia Elizabeth Rojas Decut – Frente Renovador de la Concordia – Misiones
- Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta
- Fernando Aldo Salino – Convicción Federal – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unidad Ciudadana – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Guadalupe Tagliaferri – Frente PRO – CABA
- Edith Elizabeth Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Frente Nacional y Popular – San Juan
- Mercedes Gabriela Valenzuela – UCR – Corrientes
- Alejandra María Vigo – Unidad Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
En contra
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Álvarez Rivero – Frente PRO – Córdoba
- Ivanna Marcela Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Luis
- Ezequiel Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Jujuy
- Luis Alfredo Juez – Frente PRO – Córdoba
- Bruno Antonio Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Juan
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – La Rioja
- Francisco Paoltroni – Libertad, Trabajo y Progreso – Formosa
Abstenciones y Ausentes
- Alfredo Luis De Angeli – Frente PRO – Entre Ríos
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Juan Carlos Romero - Cambio Federal - Salta (Ausente)
