Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 18 de septiembre

Conocé a cuánto cotizó el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial superó este jueves los $1.500, al cerrar a $1.459,66 para la compra y a $1.509,37 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete trepó $10 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por su parte, el dólar blue aumentó a $1.510 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El Banco Central (BCRA) vendió u$s379 millones en el mercado, la venta más importante en 5 meses, previo al inicio del actual esquema cambiario entre bandas. Así, las reservas brutas de la autoridad monetaria bajaron en u$s370 millones hasta los u$s39.407 millones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.474,50, a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.

El dólar blue ascendió $20 a $1.510 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 2,4%.

Valor del MEP hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar MEP saltó $50 a $1.536,50 y la brecha contra el mayorista llegó al 4,2%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló más de $64 a $1.564,10, por lo cual la brecha escaló al 6,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.510, según Binance.