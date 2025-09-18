Inventaron una botella que te permite tomar agua de cualquier lado y promete ser un negocio millonario







Una solución que podría cambiar la vida de millones: hidratación segura al instante, sin hervir, sin químicos y sin cargar peso de más.

La OASSAY FlexFlow en acción: transforma en segundos agua de cualquier fuente en un recurso seguro, ideal para millones de exploradores.La OASSAY FlexFlow en acción: transforma en segundos agua de cualquier fuente en un recurso seguro, ideal para millones de exploradores.

Millones de personas viajan cada año a destinos donde el acceso a agua potable es limitado. Ya sea en un trekking por los Andes o explorando una selva tropical, el riesgo de deshidratación y enfermedades por agua contaminada sigue siendo real. Por eso, inventos como el que te presentamos hoy podrían marcar un antes y un después.

Una startup asiática diseñó una botella revolucionaria que purifica el agua en segundos y promete eliminar los microorganismos más agresivos. Ideal para mochileros, deportistas extremos o simplemente para quienes no quieren cargar litros de agua en cada salida.

descarga (22) Millones enfrentan riesgos al beber agua en la naturaleza; esta botella compacta promete purificar sin esfuerzo en cada aventura.

Agua libre de bacterias: qué es la OASSAY FlexFlow La OASSAY FlexFlow es mucho más que una botella. Es una solución portátil de purificación de agua que permite tomar directamente de ríos, arroyos o cualquier fuente silvestre sin preocuparse por los virus, bacterias o microplásticos que pueda contener. Lo logra mediante un sistema de filtrado modular que alcanza un nivel de purificación del 99,999%.

Este dispositivo se adapta a distintas situaciones: podés beber al instante, conectar un tubo para hidratarte en movimiento o incluso usarlo como filtro externo en botellas comerciales. La tecnología detrás de este avance combina una membrana de fibra hueca con un material exclusivo llamado NanoFlex Carbon, que actúa como barrera contra patógenos sin alterar el sabor del agua.

A diferencia de otras opciones del mercado, la OASSAY FlexFlow también elimina metales pesados, cloro y sedimentos finos. Esto se traduce en un agua no solo segura, sino también limpia y sabrosa, perfecta para quienes se rehúsan a comprometer la calidad incluso en entornos extremos. El flujo de purificación alcanza los 20 ml por segundo, lo que significa que no hay que esperar ni bombear con fuerza. Basta una leve presión para transformar el agua turbia en un recurso cristalino, sin químicos ni procesos engorrosos. Su sistema de retrolavado prolonga la vida útil del filtro, lo que la convierte en una opción económica a largo plazo. Cómo está hecho este innovador invento La estructura de la OASSAY FlexFlow combina una botella plegable de silicona de grado alimentario con un cabezal desmontable que aloja los filtros. Todo el conjunto pesa solo 140 gramos, ideal para llevar en una mochila o sujetar al cinturón sin afectar el rendimiento físico. También incluye una taza compatible hecha de titanio o plástico libre de BPA. Lo más llamativo del diseño es su modularidad: cada parte puede utilizarse por separado o combinarse con otros recipientes. Este nivel de versatilidad la vuelve indispensable tanto para viajeros frecuentes como para situaciones de emergencia, ofreciendo una fuente de agua segura, rápida y práctica en cualquier circunstancia.

