Real blue: a cuánto opera este jueves 18 de septiembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue operó a $277,75 para la compra y a $288,75 para la venta, este jueves 18 de septiembre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negoció a $273 para la compra y a $288 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $374,40 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 18 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.474,50, a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar blue cotizó a $1.510 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 2,4%.

Valor del MEP hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar MEP operó a $1.535,40 y la brecha contra el mayorista es de 4,2%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.564,10, por lo cual la brecha es de 6,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.216, según Binance.