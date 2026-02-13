Victoria Villarruel todavía no envió la reforma laboral a Diputados: los motivos + Seguir en









En el Senado explican que la versión definitiva incorpora múltiples modificaciones votadas en el recinto y requiere una revisión técnica antes de su envío formal a la Cámara baja.

La titular del Senado, Victoria Villarruel, todavía no giró el proyecto de reforma laboral a Diputados. Mariano Fuchila

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, aún no giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. En su entorno atribuyen la demora a cuestiones técnicas derivadas de las numerosas modificaciones incorporadas durante el debate.

Según explicaron en el Senado a Ámbito, el texto definitivo debe integrar con precisión cada uno de los cambios votados en el recinto, lo que implica un trabajo de revisión artículo por artículo. "La cantidad de correcciones y agregados obliga a un proceso de armonización que lleva más tiempo del habitual antes de que el expediente pueda ser firmado y remitido formalmente", señalaron.

Las mismas fuentes consigaron que el documento “contiene muchas modificaciones y correcciones de los cambios incorporados y votados en la sesión”, y que esa tarea de consolidación técnica demanda una revisión minuciosa para evitar inconsistencias.

Desde el entorno de la vicepresidenta descartan que la demora tenga implicancias políticas y aseguran que se trata de un procedimiento administrativo habitual cuando una iniciativa sufre múltiples alteraciones en el recinto. La prioridad, indican, es que la versión que llegue a Diputados refleje fielmente lo aprobado y no deje margen a interpretaciones contradictorias.

En la Cámara baja esperan el envío para iniciar el tratamiento en comisiones. El oficialismo aspira a avanzar con rapidez, en línea con la intención del Gobierno de convertir en ley la reforma antes del inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, y así cerrar el debate en el período extraordinario.

Mientras tanto, la oposición sigue de cerca el proceso y anticipa que revisará con detalle la redacción final. El contenido definitivo será clave para determinar si se reabren discusiones sobre artículos sensibles o si el oficialismo logra sostener los acuerdos alcanzados en el Senado.