HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, confirmó la fecha de estreno de la temporada final de "Como agua para chocolate", una de sus producciones dramáticas más vistas en el mercado latinoamericano. El cierre de la historia llegará el 15 de febrero, con episodios semanales, y promete resolver un relato marcado por prohibiciones familiares, pasiones contenidas y decisiones que alteran el destino de sus protagonistas.
HBO Max pone fecha al final de Como agua para chocolate
La serie inspirada en la novela de Laura Esquivel presenta su temporada de cierre y redefine el conflicto entre deseo, tradición y libertad.
La ficción cuenta el vínculo entre Tita y Pedro, un amor condicionado por una norma que atraviesa generaciones y que impide a la protagonista construir una vida propia.
Una historia de cocina
Basada en la novela de Laura Esquivel, la serie sitúa su relato en torno a Tita de la Garza, una joven condenada por tradición a cuidar a su madre y renunciar al matrimonio. Frente a esa imposición, la protagonista canaliza su mundo interior a través de la cocina, que funciona como lenguaje emocional y como espacio de resistencia íntima.
Cada plato transmite emociones a quienes lo prueban en una especie de mística entre realidad y realismo mágico que distingue a la obra y que, en la temporada final, incorpora un nuevo símbolo dramático: el fuego, asociado a la intensidad emocional y al quiebre definitivo de los mandatos heredados.
La trama se desarrolla en el siguiente contexto de personajes:
- Tita: personaje atravesado por la pérdida y el aislamiento.
- Dr. Brown: figura calma y aislada de las imposiciones familiares.
- Pedro: eje del conflicto no resuelto y motus de la pasión.
Trailer de “Como agua para chocolate”
Reparto
Azul Guaita como Tita de la Garza
Irene Azuela como Mamá Elena
Ana Valeria Becerril como Rosaura de la Garza
Andrea Chaparro como Gertrudis de la Garza
Andrés Baida como Pedro Múzquiz
Francisco Angelini como Dr. Brown
Ángeles Cruz como Nacha
Mauricio García Lozano como Don Pedro Múzquiz
Ari Brickman como Felipe Múzquiz
Louis David Horné como Juan Alejandrez
