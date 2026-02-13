HBO Max pone fecha al final de Como agua para chocolate + Seguir en









La serie inspirada en la novela de Laura Esquivel presenta su temporada de cierre y redefine el conflicto entre deseo, tradición y libertad.

La última temporada señala las tensiones sociales que atraviesa México y su impacto en la vida cotidiana. Gentileza - IMDb

HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, confirmó la fecha de estreno de la temporada final de "Como agua para chocolate", una de sus producciones dramáticas más vistas en el mercado latinoamericano. El cierre de la historia llegará el 15 de febrero, con episodios semanales, y promete resolver un relato marcado por prohibiciones familiares, pasiones contenidas y decisiones que alteran el destino de sus protagonistas.

La ficción cuenta el vínculo entre Tita y Pedro, un amor condicionado por una norma que atraviesa generaciones y que impide a la protagonista construir una vida propia.

como-agua-para-chocolate.webp Una historia de cocina Basada en la novela de Laura Esquivel, la serie sitúa su relato en torno a Tita de la Garza, una joven condenada por tradición a cuidar a su madre y renunciar al matrimonio. Frente a esa imposición, la protagonista canaliza su mundo interior a través de la cocina, que funciona como lenguaje emocional y como espacio de resistencia íntima.

Cada plato transmite emociones a quienes lo prueban en una especie de mística entre realidad y realismo mágico que distingue a la obra y que, en la temporada final, incorpora un nuevo símbolo dramático: el fuego, asociado a la intensidad emocional y al quiebre definitivo de los mandatos heredados.

La trama se desarrolla en el siguiente contexto de personajes:

Tita : personaje atravesado por la pérdida y el aislamiento.

: personaje atravesado por la pérdida y el aislamiento. Dr. Brown: figura calma y aislada de las imposiciones familiares.

figura calma y aislada de las imposiciones familiares. Pedro: eje del conflicto no resuelto y motus de la pasión. Trailer de “Como agua para chocolate” Embed - Como Agua Para Chocolate - Temporada Final | Tráiler Oficial | HBO Max Reparto Azul Guaita como Tita de la Garza

Irene Azuela como Mamá Elena

Ana Valeria Becerril como Rosaura de la Garza

Andrea Chaparro como Gertrudis de la Garza

Andrés Baida como Pedro Múzquiz

Francisco Angelini como Dr. Brown

Ángeles Cruz como Nacha

Mauricio García Lozano como Don Pedro Múzquiz

Ari Brickman como Felipe Múzquiz

Louis David Horné como Juan Alejandrez

