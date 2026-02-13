Si tenés dudas comunicate

13 de febrero 2026 - 09:20

PDVSA ofrece a petroleras extranjeras ampliar sus yacimientos en Venezuela

Ocurre luego de un cambio radical sobre la legislación petrolera del país, que se aprobó tras la caída de Nicolás Maduro. La ‌iniciativa apunta a aumentar la producción de crudo y gas.

Depositphotos

La petrolera estatal venezolana PDVSA está en conversaciones con muchos de sus socios de empresas conjuntas, entre ellos Chevron, Repsol y Maurel & Prom, para ofrecerles ‌ampliaciones de los yacimientos petrolíferos ya asignados a sus proyectos, según tres fuentes con conocimiento del asunto.

La ‌iniciativa podría contribuir al aumento de la producción de crudo y gas en el país.

A finales de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma radical de la principal ley petrolera del país, que otorga a las empresas petroleras extranjeras autonomía para operar, exportar y cobrar los ingresos de las ventas, incluso si siguen siendo socios minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA.

La aprobación de la ley ha acelerado las conversaciones para la ampliación de las áreas, según dos de las fuentes, especialmente con los socios estadounidenses y europeos de PDVSA, muchos de los cuales están a la espera de licencias individuales de Estados Unidos que autoricen la ampliación de sus operaciones en Venezuela.

petroleo venezuela

El Ministerio de Petróleo de Venezuela, PDVSA, Chevron , Repsol y ‌Maurel & Prom no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La mayoría de las áreas en oferta se encuentran cerca de los yacimientos petrolíferos en los que participan actualmente los socios de PDVSA, incluida la vasta faja del Orinoco, la principal región productora de petróleo del país.

La empresa estatal y el Ministerio de Petróleo las están ofreciendo simultáneamente a diferentes empresas, con la expectativa de recibir y comparar las propuestas recibidas antes de adjudicarlas finalmente, añadió una de las fuentes.

Buque petrolero venezuela

La ‌faja del Orinoco es donde el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez trasladó algunos proyectos de petróleo extrapesado a empresas conjuntas controladas por PDVSA, pero otros fueron expropiados, lo que desencadenó numerosas demandas judiciales.

Tanto el Gobierno de Chávez como el de Maduro intentaron posteriormente, sin éxito, ‌atraer grandes capitales a esos bloques.

En el Orinoco, se espera que la expansión de la producción sea más rápida que en las regiones tradicionales, que necesitan importantes reformas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha expedido en las últimas semanas licencias generales para que las empresas exporten petróleo, importen combustible y proporcionen equipos de perforación y ‌servicios para yacimientos petrolíferos a Venezuela, pero las empresas energéticas siguen esperando las licencias individuales.

Por Marianna Parraga y Sheila Dang, de agencia Reuters

