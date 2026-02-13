Las acciones y los bonos locales se ponen a prueba frente a la ola de ventas en Wall Street + Seguir en









Mientras se extiende la "pax cambiaria", las acciones argentinas sufrieron en la jornada previa fuertes caídas, en medio de un derrumbe generalizado de los mercados estadounidenses.

Lo que sucedió en la previa fue que la notifica de la media sanción a la reforma laboral no alcanzó para no quedar expuestos en el fuerte "sell off" que se vivió en los mercados Depositphotos

Los activos argentinos se miden en la última rueda de la semana aunque se encaminan a cerrarla con pérdidas. Lo que sucedió en la previa fue que la noticia de la media sanción a la reforma laboral no alcanzó para no quedar expuestos en el fuerte "sell off" que se vivió en los mercados pero sobretodo en Wall Street. Así los papeles en Nueva York cayeron hasta 11% y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos.

La publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos en enero será seguida de cerca.

En las noticias locales, el oficialismo consiguió media sanción para la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor. El cambio en la normativa, de caso de confirmarse en Diputados, implementa el banco de horas, se modifica el cálculo de indemnizaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se habilitan pagos salariales en moneda extranjera y cambian las condiciones de los convenios colectivos.



Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, señaló a Ámbito que el comienzo de la rueda del jueves había sido auspicioso para los activos argentinos, principalmente impulsado por la media sanción en el Senado de la reforma laboral, una señal que el mercado venía esperando como factor de mayor previsibilidad. Sin embargo, el envión inicial se diluyó y la jornada terminó siendo muy negativa para Argentina, en línea con el deterioro del contexto externo.

Según detalló, los rumores sobre un posible cierre del gobierno estadounidense ante la falta de acuerdo presupuestario —lo que se conoce como shutdown— generaron fuerte malestar en Wall Street, con caídas marcadas en el sector tecnológico y en el S&P 500. “Ese clima de aversión al riesgo terminó impactando en los activos argentinos después del mediodía”, concluyó.

Canje de deuda: el anuncio del Tesoro El Tesoro anunció un canje de deuda para el instrumento dólar linked con vencimiento a fines de febrero, D27F6, que tiene alrededor de u$s2.394 millones en circulación. El instrumento ofrecido en el canje es el D30A6, otro bono dólar linked con vencimiento en abril. Este es ya el tercer canje de deuda ofrecido este año para instrumentos dólar linked, apenas días antes de la próxima licitación y del vencimiento de estos instrumentos. "El Gobierno había explicado previamente que estos canjes buscan permitir que el rollover de instrumentos de cobertura dólar linked se realice con menor incertidumbre. Las ofertas se recibirán el próximo miércoles y la liquidación de los nuevos instrumentos tendrá lugar el lunes 23", retomaron desde Max Capital.