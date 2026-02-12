SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
12 de febrero 2026 - 11:38

EN VIVO Avanza la agenda legislativa del Gobierno: Diputados debate el Régimen Penal Juvenil tras la media sanción de la reforma laboral

Juan Schiaretti juro este jueves en su banca como diputado.

Juan Schiaretti juro este jueves en su banca como diputado.

Por

El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal. Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones.

Minuto de silencio por la exdiputada Sandra Mendoza

MINUTO DE SILENCIO SANDRA MENDOZA

Tras la jura del cordobés Schiaretti, la Cámara de Diputados hizo su homenaje a la exlegisladora del PJ por el Chaco Sandra Mendoza, quien falleció en la víspera a los 62 años. El pleno de la Cámara hizo un minuto de silencio en honor a la exdiputada que estuvo en su cargo hasta 2017.

Juan Schiaretti juró como diputado antes de inicio del debate

JURA SCHIARETTI

El cordobés Juan Schiaretti juró este jueves como diputado en la primera sesión del año antes de inicio del debate por el Redimen Penal Juvenil y el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Diputados: hubo quorum y arrancó la sesión para tratar el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo con UE - Mercosur

Pasadas las 11.15 el massista Ramiro Gutiérrez dio qurum para que el Gobierno inicie del debate para para tratar el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo con UE - Mercosur.

Régimen Penal Juvenil: qué dicen los principales proyectos que se debaten en Diputados

Por Fernando Brovelli.-

Este jueves, y tras obtener la aprobación en el Senado de la reforma laboral, el Gobierno busca garantizar la media sanción en Diputados de su medida más ambiciosa en materia de seguridad en estas sesiones extraordinarias: un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace el Régimen de Minoridad (Ley 22.278) sancionado en 1980. Su propuesta contaría con un respaldo mayoritario en la Cámara baja, dado que La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales aportarían sus votos.

El principal cambio que impulsa el Gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social". Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

Leé la nota completa

Diputados vota el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Desde las 11 horas de jueves, tendrá lugar la primera sesión del 2026 en la Cámara de Diputados con dos iniciativas que el Gobierno pretende sancionar con amplitud: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Leé la nota completa

