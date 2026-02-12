EN VIVO Avanza la agenda legislativa del Gobierno: Diputados debate el Régimen Penal Juvenil tras la media sanción de la reforma laboral

Tras la victoria oficial en el Senado por la reforma laboral, este jueves es el turno de Diputados. En su primera sesión del año, los legisladores buscan darle media sanción al acuerdo con el Mercosur y el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Minuto de silencio por la exdiputada Sandra Mendoza
Tras la jura del cordobés Schiaretti, la Cámara de Diputados hizo su homenaje a la exlegisladora del PJ por el Chaco Sandra Mendoza, quien falleció en la víspera a los 62 años. El pleno de la Cámara hizo un minuto de silencio en honor a la exdiputada que estuvo en su cargo hasta 2017.
