EN VIVO Avanza la agenda legislativa del Gobierno: Diputados debate el Régimen Penal Juvenil tras la media sanción de la reforma laboral

Régimen Penal Juvenil: qué dicen los principales proyectos que se debaten en Diputados

Por Fernando Brovelli.-

Este jueves, y tras obtener la aprobación en el Senado de la reforma laboral, el Gobierno busca garantizar la media sanción en Diputados de su medida más ambiciosa en materia de seguridad en estas sesiones extraordinarias: un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace el Régimen de Minoridad (Ley 22.278) sancionado en 1980. Su propuesta contaría con un respaldo mayoritario en la Cámara baja, dado que La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales aportarían sus votos.

El principal cambio que impulsa el Gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social". Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

