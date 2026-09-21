Javier Milei y el papa León XIV, cara a cara: cuándo será el encuentro en la Casa Rosada

La Oficina del Presidente anunció oficialmente la visita del Papa a la Argentina y confirmó el encuentro con Javier Milei durante su primer día en el país.

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La Oficina del Presidente confirmó oficialmente la visita del papa León XIV a la Argentina , que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 . El anuncio ratifica además uno de los principales puntos de la agenda: el encuentro entre el Sumo Pontífice y Javier Milei en la Casa Rosada .

La reunión se realizará durante la primera jornada del viaje apostólico , pocas horas después del arribo de León XIV a Buenos Aires procedente de Montevideo. Antes de encontrarse con el mandatario, el Papa participará de una serie de actividades protocolares previstas para su llegada al país.

La confirmación de Presidencia se produjo este 21 de septiembre , luego de que la Santa Sede difundiera el programa oficial de la visita. El Gobierno destacó que el viaje responde a las invitaciones realizadas previamente por Milei y la Iglesia argentina.

León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30 . Media hora después visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín.

El pontífice llegará a la Casa Rosada a las 17:20 , donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida. Luego, a las 17:50, mantendrá un encuentro con Javier Milei , uno de los principales compromisos institucionales previstos durante sus cuatro días en la Argentina.

Tras la reunión con el Presidente, León XIV continuará su agenda a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunciará además un discurso.

El papa León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. Vatican Media

La agenda de León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con las autoridades

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en Casa Rosada. 17:50: encuentro con el Presidente de la República.

encuentro con el Presidente de la República. 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso

La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país.

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 14:00: partida en avión hacia Lima, Perú.

El mensaje de Javier Milei por la visita de León XIV

Tras conocerse el itinerario, la Oficina del Presidente celebró oficialmente la próxima llegada de León XIV y recordó que el viaje se realizará “en respuesta a las invitaciones oportunamente formuladas por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, y por la Iglesia argentina”.

En el comunicado, el Gobierno detalló que durante su estadía el pontífice “visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde mantendrá encuentros institucionales y pastorales y compartirá distintas actividades con los fieles”. Además, remarcó especialmente que el programa contempla “su encuentro con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada”.

El Ejecutivo también agradeció “especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país” y destacó el trabajo realizado con “la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina” durante los meses de preparación de la gira.

De cara a noviembre, Presidencia aseguró que “las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas” para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la visita apostólica.

El texto, firmado por Javier Milei, también puso el foco en el significado institucional de la llegada del pontífice. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos”, señaló.

Finalmente, el comunicado cerró con un mensaje de bienvenida de cara a los cuatro días que León XIV permanecerá en el país: “La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”.