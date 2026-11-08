Alerta en Palermo antes de la llegada de León XIV: detuvieron a un motociclista que se hizo pasar por bombero

El hombre llevaba cuatro equipos de comunicación cerca del escenario donde el pontífice celebrará una misa. María Servini ordenó que quedara incomunicado.

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a un motociclista que presentó una autorización de circulación falsa dentro del perímetro de seguridad de Palermo, en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV celebrará una misa este lunes . El procedimiento ocurrió horas antes de la llegada del pontífice a la Argentina.

El hombre fue interceptado en avenida del Libertador y Kennedy , cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles. Circulaba en una Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial y llevaba equipos de comunicación y distintas credenciales.

La intervención quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 1, encabezado por María Servini , que ordenó su detención en calidad de incomunicado por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública , además del secuestro de la motocicleta.

Durante el control, el motociclista aseguró que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización que resultó apócrifa. La credencial incluía un código QR que no dirigía a ningún sitio.

Los efectivos también detectaron irregularidades en la identificación de la moto y secuestraron cuatro equipos de comunicación , junto con documentación cuya procedencia y utilización deberán determinar los investigadores.

La Policía de la Ciudad interceptó al motociclista en avenida del Libertador y Kennedy, dentro del perímetro de seguridad.

El procedimiento se produjo en una zona con accesos restringidos por las actividades del Papa. Allí se montó el escenario principal para la misa del lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles, uno de los encuentros multitudinarios previstos durante su estadía.

Otra detención por amenazas contra León XIV

En un procedimiento distinto, la Policía Federal detuvo en Pilar a un hombre acusado de amenazar de muerte al pontífice. La investigación se inició el viernes 6 y estuvo a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.

Según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la pesquisa comenzó a partir de información obtenida por su Subsecretaría de Operaciones y canalizada hacia la unidad antiterrorista de la Policía Federal. El organismo señaló que la detención se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de las intimidaciones.

Durante el allanamiento en una vivienda de Villa Rosa, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y un dron. El sospechoso quedó imputado, en principio, por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

Ambos procedimientos ocurrieron en la previa del arribo de León XIV, previsto para este domingo a las 16:30 en Aeroparque, procedente de Montevideo. El pontífice desarrollará una agenda de cuatro días con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.