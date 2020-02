Dos escritoras argentinas, finalistas del prestigioso Booker Prize

Las escritoras argentinas Gabriela Cabezón Cámara con su obra “Las aventuras de la China Iron”, traducida al inglés como "The Adventures Of China Iron" y Samanta Schweblin con su novela “Kentukis”, cuyo título sajón es "Little Eyes" quedaron este entre los 13 finalistas del premio International Booker Prize 2020 -el más prestigioso del mundo de los libros traducidos al inglés- junto a autores como el francés Michel Houellebecq por "Serotonina" y el españon Enrique Vila Matas por "Mac y su contratiempo".