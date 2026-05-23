La historia de Stopira, el veterano que jugará el Mundial 2026 y desató un emocionante festejo viral

El referente del conjunto africano vivió un momento único en su club, luego de que se confirmara su presencia en la Copa del Mundo.

El defensor de 38 años y la emoción por ser parte de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será la edición más ambiciosa en toda la historia del torneo de fútbol , ya que será la primera vez que la competencia esté organizada por más de dos naciones y tendrá como mayor novedad el número de selecciones que la integrarán. Pasará de 32 a 48 países que lucharán por quedarse con el trofeo.

Al haber un mayor número de participantes, también habrá muchos más jugadores por conocer , en especial en aquellas naciones que no suelen verse en el certamen y tendrán sus primeras apariciones en Estados Unidos, México y Canadá. Entre esos nuevos protagonistas aparece Stopira, el referente de Cabo Verde que vivió un emotivo momento en la previa del certamen.

Stopíra será parte de los 26 convocados por Cabo Verde para la Copa del Mundo.

Nacido en Praia, la capital del país, el 20 de mayo de 1988, el lateral izquierdo de 38 años consiguió algo impensado para muchos en el mundo del fútbol: Cabo Verde disputará su primera Copa del Mundo.

Inició su carrera en 2006, en el S.C. Praia, y luego dio el salto a Portugal. Allí formó parte de las filas del Santa Clara, tuvo un breve paso por el Deportivo La Coruña B y después jugó en el Feirense. Un recorrido discreto para el defensor, que encontraría en Hungría su lugar en el mundo.

Llegó al MOL Fehérvár en 2012, cuando todavía se llamaba Videoton F.C., y se fue recién en 2023 para volver a jugar en el Boavista de su país. En Hungría consiguió los cuatro títulos que ostenta: dos de primera división, el ascenso en su primera temporada y la Copa de Hungría en 2019.

Actualmente, Stopira está en la segunda división de Portugal, defiende la camiseta del Torreense y fue allí donde vivió un momento mágico junto a sus compañeros.

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El emocionante festejo al enterarse de la convocatoria con Cabo Verde

Durante la tarde del lunes 18 de mayo, Bubista anunció la convocatoria de Cabo Verde para el Mundial 2026. En el vestuario del Torreense, sus compañeros se reunieron a la espera de que se confirmara su presencia. A medida que pasaban los nombres, se notaba el nerviosismo en todos, menos en el gran protagonista.

Después de que el DT lo confirmó en la nómina final, el festejo estalló: todos empezaron a gritar, aplaudir y luego se abalanzaron sobre el jugador, que se hizo viral por el tierno momento. Lo que también hizo especial la escena es que será la primera vez en la historia de la institución que un jugador del plantel participará en una Copa del Mundo.

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El fixture de Cabo Verde para el Mundial 2026

Los africanos saben que tendrán que rendir mejor que durante las Eliminatorias si quieren ser una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Integrarán el Grupo H, que tendrá dos claros candidatos como España y Uruguay, mientras que ante Arabia Saudita buscarán pelear por el tercer lugar que los clasifique a dieciseisavos de final.