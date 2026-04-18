Provincias reclamaron por la designación de un director de la Defensoría del Pueblo de la Nación + Seguir en









El Congreso debe avanzar en el proceso de selección de candidatos, aunque aún no se conformó la comisión encargada de aprobar un pliego.

Desde el 2009 no hay Defensor del Pueblo.

Hace 17 años, la Argentina no cuenta con director de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un organismo impulsado hace 32 años: más de la mitad de su existencia, estuvo acéfalo. Es por eso que representantes de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la Argentina (ADPRA) y diputados reclamaron la acción del Congreso para cubrir esa vacante.

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En un encuentro organizado por la Fundación Éforo, reiteraron el reclamo María Rosa Muiños; Dalmacio Mera; Arístides Lasarte; Walter Martello y Facundo Mancebo; a cargo de las defensorías del pueblo de ciudad de Buenos Aires; Catamarca; Santa Fe; provincia de Buenos Aires y la ciudad de Lanús. En titular bonaerense remarcó la necesidad de este organismo: en su distrito y solo en enero y febrero de 2026, la se registraron más de 9.500 faltas, un 57% más que el año anterior.

Creado en 1994 tras la reforma constitucional, se creó para controlar el cumplimiento de procesos administrativos, garantías ciudadanas y la accesibilidad a la justicia. Su titular debe ser designado por las dos terceras partes de cada Cámara del Congreso, que también tiene la potestad de removerlo antes de que venza su mandato de cinco años. El último director fue Eduardo Mondino, quien estuvo al frente del organismo desde 1999 hasta abril del 2009, cuando terminó su gestión dejando su cargo acéfalo.

Desde 2009 la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo no cumplió con su rol de nombrar a nadie que ocupe ese cargo y este año no está siquiera conformada. Actualmente, el principal funcionario es el subsecretario Juan José Böckel, quien por su rol no tiene la potestad de iniciar ningún juicio contra el Estado.

Encuentro Defensores del Pueblo Fundación Eforo Defensores provinciales exigieron la elección de una autoridad nacional. Continúa trabada la designación de la Defensoría de la Niñez Desde el 2025, permanece acéfala la Defensoría Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes, a pesar de que existe una media sanción: el 8 de octubre, la Cámara de Diputados avanzó en los pliegos que definían a María Paz Bertero, Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos, con 156 votos positivos, 44 negativos y 6 abstenciones. Todos los rechazos correspondían a La Libertad Avanza.

En ese marco, se apuntó a que el Senado avance en la discusión de las candidaturas, para terminar de concretar la designación. Sin embargo, la renovación parlamentaria obstruyó que se replique un posible acuerdo entre peronistas y radicales en la Cámara alta. Como existían 180 días para la elevación de una propuesta, la iniciativa de Diputados terminó por caerse, por lo que el proceso debe reestablecerse.