Putin reitera su idea de negociar y expone cuánto lo debilita la guerra

Aunque por el momento no se vislumbra el final de la guerra y el Kremlin dice que luchará hasta conseguir todos sus objetivos en el terreno, el Gobierno de Putin, comprometido por la incapacidad de su Ejército de vencer en el conflicto y de contener la contraofensiva de Kiev, no deja de lanzar señales de su disposición a negociar. Mientras, el Gobierno de Volodímir Zelenski afirma que no descansará hasta expulsar a todos los soldados rusos de todo su territorio, incluida Crimea, que Moscú se anexó en 2014.

“Estamos dispuestos a negociar soluciones aceptables con todas las partes implicadas, pero eso depende de ellos. No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos”, dijo Putin a la televisión estatal Rosiya 1 en la entrevista.

Evaluación

El director de la CIA, William Burns, declaró en una entrevista reciente que, aunque la mayoría de los conflictos terminan en una negociación, la valoración de la inteligencia de Estados Unidos es que Rusia aún no se toma en serio una negociación real para poner fin a la guerra.

Un asesor de Zelenski dijo que Putin tiene que volver a la realidad y reconocer que era Rusia la que no quería ninguna negociación.

“Rusia atacó sola a Ucrania y está matando ciudadanos”, dijo Mijailo Podolyak en Twitter. “Rusia no quiere negociaciones, pero intenta eludir su responsabilidad”.

Putin dijo que Rusia estaba actuando en la “dirección correcta” en Ucrania porque Occidente, liderado por Estados Unidos, estaba tratando de dividir a Rusia. Washington niega estar tramando el colapso de Rusia.

“Creo que estamos actuando en la dirección correcta, estamos defendiendo nuestros intereses nacionales, los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo. No tenemos otra opción que proteger a nuestros ciudadanos”, declaró Putin.

A la pregunta de si el conflicto geopolítico con Occidente se acercaba a un nivel peligroso, Putin respondió: “No creo que sea tan peligroso”.

Escalada

Putin dijo que Occidente había iniciado el conflicto en Ucrania en 2014 al derrocar a un presidente prorruso en las protestas de la Revolución de Maidán.

Poco después de ese hecho, Rusia anexó Crimea y las fuerzas separatistas respaldadas por Moscú comenzaron a luchar contra las Fuerzas Armadas de Kiev en el este de Ucrania.

“En realidad, lo fundamental aquí es la política de nuestros adversarios geopolíticos, cuyo objetivo es dividir Rusia, la Rusia histórica”, dijo Putin.

El presidente considera lo que denomina una “operación militar especial” en Ucrania como un momento decisivo en el que Moscú se enfrentó por fin a un bloque occidental que, según él, lleva intentando destruir a Rusia desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

Ucrania y Occidente afirman que Putin no tiene justificación alguna para lo que consideran una guerra de ocupación al estilo imperial que ha sembrado el sufrimiento y la muerte en toda Ucrania.

Putin describió a Rusia como un “país único” y afirmó que la inmensa mayoría de su pueblo estaba unida en su deseo de defenderlo.

“En cuanto a la parte principal, el 99,9% de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo que está dispuesto a darlo todo por los intereses de la Madre Patria”, dijo.