Mundial 2026: Brasil y Marruecos mostraron por qué son candidatos pero no pudieron destrabar el 1 a 1 + Agregar ámbito en









Ismael Saibari, para Marruecos, y Vinícius Jr., para Brasil, convirtieron dos golazos en uno de los mejores partidos de lo que va del Mundial.

Los contragolpes fue la principal vía de daño de Brasil.

En uno de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que más prometía paridad, Marruecos y Brasil no decepcionaron y terminaron empatando 1 a 1. Ambos candidatos a quedarse con el Grupo C protagonizaron un juego lleno de rigor físico, oportunidades y goles de calidad.

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La selección marroquí comenzó su debut mundialista presionando en la salida a la pentacampeona, que tuvo algunas chances frente al arco. Aún así, un ataque rápido de Marruecos terminó dejando mano a mano a Ismael Saibari frente al arquero brasilero. Su elección fue definir por encima de Alisson para abrir el marcador a los 21 minutos del primer tiempo.

Tras la pausa de hidratación, Marruecos insistió con el ataque sobre el arco sudamericano. Probó de media distancia y buscó con tiros de esquina, aunque no pudo volver a incomodar a Alisson. En ese momento, el plantel de Carlos Ancelotti mostró toda su jerarquía: al primer espacio que le dejaron a Vinícius Jr., el delantero del Real Madrid rompió líneas y la clavó en el ángulo para igualar el marcador 1 a 1 a los 32'.

Gol Marruecos a Brasil El epílogo de la mitad inicial mostró el pasaje de juego más físico entre ambos equipos, con mucha batalla en el medio campo, provocando las dos primeras tarjetas amarillas de Brasil (a Casemiro y Roger da Silva). La selección sudamericana, aún dejando espacios, tuvo las situaciones más peligrosas y forzó reacciones del arquero Bono.

El segundo tiempo no tuvo la intensidad y el ida y vuelta que mostró el arranque del partido. Con dos equipos más cautos a la hora de enfrentar el ataque estacionado, las principales opciones de peligro llegaron por ataques rápidos. Allí Brasil incomodó más a Marruecos, dada la categoría de sus jugadores para desequilibrar en velocidad. Gol Brasil a Marruecos Aún sosteniendo el orden, Marruecos no podía ir más allá de las bandas brasileñas, y con menos claridad la selección de Ancelotti seguía forzando al arquero Bono a responder: incluso, tapó un mano a mano con Rapinha, después de un error del central marroquía que lo habilitó. Brasil vs Marruecos: formaciones titulares Marruecos: Yassine Bounou , Achraf Hakimi , Noussair Mazraoui , Azzedine Ounahi y Abdessamad Ezzalzouli ; Azzedine Ounahi , Bilal El Khannouss , Brahim Díaz ; Ismael Saibari , Issa Diop y Neil El Aynaoui .

Yassine , Achraf , Noussair , Azzedine y Abdessamad ; Azzedine , Bilal , Brahim ; Ismael , Issa y Neil . Brasil: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.