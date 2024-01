Quintela busca avanzar con moneda y prepara demanda a la Nación

Más tarde, el también riojano Jorge Yoma señaló que Quintela presentará una demanda en la Corte Suprema contra Nación por los $9.300 millones adeudados. “Reclamamos el pago de $ 9.300 millones debidamente actualizados. Recursos adeudados y retenidos ilegalmente por el gobierno nacional a nuestra Provincia”, dijo en la red social X.

Los fondos corresponen al ejercicio 2023 del Presupuesto de la Nación. Cada año se le asigna una partida extra a la provincia en compensación por el punto de coparticipación que perdió el distrito cuando se gestó en los ochenta ese sistema de reparto. Pero además, La Rioja pedira “como medida cautelar urgente un embargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta cubrir las cifras adeudadas por la Nación a nuestra provincia”, expresó Yoma.

Ayer, en un extenso diálogo con Radio Mitre, Milei se refirió a la posibilidad y señaló que “todo ese tipo de cosas puede suceder, que lo hagan si quieren”. “El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a los respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que emitan”, advirtió el Presidente.

No obstante, le respondió a Quintela respecto a la deuda que reclama por parte de Nación. “Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la Policía, no es problema nuestro”, lanzó el mandatario en declaraciones radiales. La polvareda provocó incluso una respuesta de la cantante pop, que advirtió sobre “fake news”.