Javier Milei avaló uso de cuasimonedas en las provincias y advirtió que los gobernadores podrían tener pérdidas en los ingresos

"Que los gobernadores emitan cuasimonedas si quieren, en ese sentido, el propio mercado va a determinar qué valor les asign a a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten”, expresó el Presidente en diálogo con Radio Mitre.

“Eventualmente, aquellos que reciban los pagos en las cu asimonedas de gobernadores irresponsables claramente van a ver una pérdida de sus ingresos . Es decir, lo que no les saca vía ajuste presupuestario se los va a sacar vía inflación en la cuasimoneda. Entonces la gente se va a dar cuenta cómo están siendo estafados por los distintos gobernadores que, potencialmente, vayan a aplicar ese tipo de medidas”.

"Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la Policía, no es problema nuestro", lanzó el mandatario en declaraciones radiales.

El territorio riojano vivió horas de tensión por una manifestación encabezada por las fuerzas provinciales de seguridad y del personal de salud. Por este motivo, sedes bancarias y edificios públicos quedaron sin custodia.

En este contexto, Quintela lanzó una batería de medidas para palear la crisis y deslizó la posibilidad de crear una moneda propia.

La propuesta de Ricardo Quintela

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, reveló que enviará un proyecto de moneda propia a la legislatura provincial. Lo expresó en el marco de una entrevista radial en la que también expresó que la provincia se encuentra reclamando una deuda de $9.800 millones al Gobierno.

"No quiero que la gente nuestra se muera de hambre", afirmó el gobernador. Por ese motivo, anticipó que mandará a la Legislatura provincial "un proyecto para la creación de una moneda propia para la provincia". También recordó que La Rioja tuvo en el año 1988 "una moneda provincial", que se puso en circulación otra durante el período 2000-2001.

"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", explicó.}

ricardo-quintela-estara-aislado-1-758x426.jpg Según explicó el Gobernador la moneda funcionaría con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono.

El gobernador dijo que la crisis que lo lleva a impulsar esta iniciativa surge a partir de la decisión de Javier Milei de prorrogar el Presupuesto del año pasado, lo que provocó que la inflación anual licuara los fondos provinciales.

En ese sentido, Quintela además contó que se encuentra "conversando con algunos gobernadores" para poder llevar adelante "una nueva ley de coparticipación". Al respecto, detalló que actualmente "se reparte solamente el 31% de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación".

Moneda propia, una propuesta que no descartaron desde la Provincia de Buenos Aires

Consultado sobre la posibilidad de emitir una moneda propia a mediados de diciembre, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que "es algo que nos permite la Constitución Nacional y la Constitución Provincial como parte de los pactos preexistentes”.

En ese sentido, señaló que "con el Banco Provincia no alcanza para asistir, para financiar a una Provincia tan grande, con tantos sectores, industrias, servicios y producción agrícola”, por lo que remarcó la importancia de las transferencias que -desde la campaña- Milei dijo que buscaría recortar.