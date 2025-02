¿A estrenar, en pozo o usado?: qué precios tiene hoy el m2 en CABA

El precio medio en la ciudad subió 0.6% en enero y se ubica en u$s 2.339 por m2, según datos de Zonaprop. Se trata de un nivel similar al de hace tres años. En la comparación interanual el precio subió 7.0%. Los departamentos de pozo son los de mayor incremento de precio. Esto se explica por la suba en el costo de la construcción que ya alcanzó niveles récord.

Ranking de precios por barrio

Puerto Madero lidera el ranking de los barrios más caros para la compra, con un precio de u$s 6.032 por m2. En este caso, los departamentos usados cotizan u$s 5.819 por m2, mientras que los inmuebles a estrenar están u$s6.697 por m2. Por su parte, los inmuebles en este barrio que están en pozo cotizan u$s6.701, posicionándolo como la opción más cara, según Zonaprop.

En segundo lugar se ubica Palermo, con un precio promedio del metro cuadrado de u$s 3.235. Los departamentos usados rondan los u$s3.009 por metro cuadrado, mientras que los que están a estrenar u$s3.663 y los de pozo u$s3.888.

En tercer lugar, se posiciona Núñez con un precio promedio de u$s3.030. Los departamentos usados se consiguen a u$s2.724 por m2, los que son a estrenar u$s 3.221 y los de pozo, nuevamente los más caros, a u$s3.461.

Los barrios con el metro cuadrado más económico

Villa Soldati es el barrio más económico para comprar una propiedad. Pero la falta de proyectos en pozo y a estrenar dificulta la comparación. En segundo lugar se posiciona Lugano donde los departamentos usados tienen un precio del m2 de u$s 1.092, aquellos a estrenar u$s1.639 y los de pozo u$s 1.917 por m2.

En tercer lugar entre los barrios de la Ciudad de Buenos Aires más accesibles figura Vélez Sarsfield con un precio promedio de u$s1.563. Sin embargo, en este barrio los departamentos usados, que son los más demandados, tienen los precios más altos con un valor de u$s1.745 por m2. A estrenar u$s 1.407 y de pozo u$s 1.258.

Si bien el valor de la propiedad es determinante a la hora de decidir la compra de un inmueble, la tendencia actual muestra que los compradores se están inclinando hacia los departamentos que menor cantidad de años tienen.

Con el incremento en los costos de construcción, los compradores están optando por departamentos listos donde no tengan que invertir en cambios y refacciones. Al respecto, los tickets más buscados son los de los inmuebles más chicos, de entre u$s 100.000 y u$s 200.000.