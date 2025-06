Comprar o alquilar: qué conviene ante la suba de tasas y el regreso del crédito hipotecario

El economista Andrés Salinas , docente de la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam), señaló que "cuando se paga una cuota de crédito uno se capitaliza, mientras que al pagar un alquiler no, y eso en la Argentina actual tiene un valor muy importante".

Los créditos actuales financian hasta el 70% del valor de la propiedad. Eso implica que el tomador debe tener al menos un 30% de anticipo, algo que no resulta fácil en un país con baja educación financiera. Salinas subrayó que no alcanza con ahorrar, sino que hay que saber invertir para no perder contra la inflación, tanto en pesos como en dólares.