Riguroso examen visual del espacio urbano

Nacido en Resistencia , Gotleyb vive y trabaja en La Boca; su técnica principal es la xilografía con la que describe el paisaje urbano, más bien , las entrañas de las construcciones, leitmotiv de un dilatado corpus de obra.

Se inspiró en los edificios que constituyen el paisaje industrial, los que están en construcción o los que están en ruinas que tanto abundan en nuestro derredor y que para el artista son una selva de hierro. Y La Boca es un ejemplo en el que este material está a la vista, por ejemplo, el famoso transbordador Nicolás Avellaneda, Gotleyb lo llama “nuestra Torre Eiffel” y al que le dedicó una importante exposición en el Museo Quinquela Martín en 2017.

Otro acontecimiento que lo marcó profundamente fue el atentado a la Embajada de Israel. Al encontrarse con su destrucción, “la herida expuesta del edificio”, la terrible tragedia y sus muertos en el corazón de Buenos Aires, el derrumbe de paredes, columnas, los restos de hierros retorcidos, fue un detonante para seguir , a la manera de un arquéologo, desentrañando toda la humanidad allí encerrada.

En esta exposición vemos ese entramado de hierros, las entrañas de las construcciones en un blanco y negro profundos , un lenguaje que lo identifica, es su pensar y su sentir. Su técnica es la xilografía que aparece en Occidente hacia 1300 y en Oriente 600 años antes. Está asociada al libro ya que posibilitó la expansión del conocimiento hasta la aparición de Gutenberg en 1450 y también a la política a través de afiches y carteles de carácter satírico.

En este espacio sería imposible enumerar su participación en certámenes nacionales e internacionales, sus premios, por ejemplo, obtuvo en 2006 el Gran Premio de Honor del Salón Nacional, el Premio a la Excelencia del Senado de La Nación y en 2021 el Honorary Special Award for the Development of World Contemporary Art en la última trienal Internacional de grabado realizada en Bítola, Macedonia del Norte, otorgado por unanimidad por su desarrollo y aporte al grabado contemporáneo del mundo.

Confiesa Gotleyb que su elección por el grabado en madera o xilografía se la debe a dos grandes artistas de su Chaco natal, Ricardo Jara y Fabriciano Gómez que le enseñaron a utilizar las gubias, el pincel del grabador y las herramientas del escultor.

Como homenaje a el Chaco, erigió un “Totem urbano” de 8 metros de altura con estructura de obelisco, revestido con 19.000 venecitas y en vuelta en un entramado de hierros de construcción que ha sido emplazado frente a la Universidad de Arquitectura en Resistencia.

El crítico Ticio Escobar señaló que Gotleyb “rastrea por debajo de sus construcciones, el pulso íntimo, el lugar ausente, el detrás absoluto de la fachada y el andamio”.

Pero de ese clima en blanco y negro, opresivo, que el hombre de la ciudad supo construirse y en el que queda atrapado, Gotleyb demuestra con fondos de telas de colores donde un ominoso gato negro se desplaza y a manera de un divertissement, que puede alejarse con un poco de humor, del intenso contenido de las entrañas y ruinas de sus arqueologías urbanas. (Daim- Usina Cultural, Nicaragua 4899. Lunes a viernes de 12 a 20. Sábados de 14 a 20).