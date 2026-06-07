A menos de una semana del debut en el Mundial 2026, un violento tiroteo en Kansas City generó preocupación por su cercanía con la concentración de la Selección argentina, que ya se encuentra instalada en la ciudad estadounidense. El hecho ocurrió a apenas 12 minutos del hotel elegido por la delegación albiceleste y dejó un saldo de nueve personas heridas.
7 de junio 2026 - 20:16
Tiroteo cerca de la concentración de la Selección argentina encendió las alarmas en Kansas City
Un ataque a balazos dejó nueve heridos en una zona ubicada a pocos kilómetros del hotel donde se hospeda el equipo de Lionel Scaloni. El episodio ocurrió a días del inicio del Mundial y reavivó las preocupaciones por la seguridad en una de las sedes del torneo.
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El episodio se registró durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, cerca del Hotel Origin, donde se hospeda el plantel dirigido por Lionel Scaloni para afrontar la Copa del Mundo.
Noticia en desarollo.-