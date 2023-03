Rubinstein explicó cómo será el accionar del Gobierno sobre el canje de bonos en dólares

En cuanto a la cartera restante, regularán el precio en pesos de esos bonos conteniendo el valor del dólar . Y aclaró otros puntos: "El poder de fuego es de u$s 4.000/5.000 millones. No consideran que la operación sea colocar deuda al 30%. Y los bonos que entregan cubren contra inflación/devaluación + tasa".

Por último, en la reunión se aclaró que el FGS no es de los jubilados porque "sus fondos no se utilizan para pagar jubilaciones" y que "la venta de los primeros bonos sería coordinada para no afectar su precio". También Rubinstein expresó que "tener la herramienta no significa utilizarla y que no buscarán bajar el precio del dólar sino evitar algún salto desmedido".

Estas declaraciones suceden en el marco del paquete de medidas lanzado por el Ministerio de Economía que incluye un canje y la venta de bonos en moneda extranjera de organismos públicos, en un contexto de escasez de las reservas del Banco Central producto de un derrumbe en las exportaciones agrícolas, afectadas por una histórica sequía.