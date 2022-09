Viruela del mono: cómo se atiende el aumento de casos en el principal hospital infeccioso de CABA

Leiro le cuenta a este medio que, hasta el momento, todos los contagios tratados en el hospital se produjeron por un contacto sexual o "íntimo estrecho". De hecho, el Muñiz es un bastión clave en la respuesta a la enfermedad porque cuenta con un sector especializado en infecciones de transmisión sexual, que trabaja a demanda espontánea, y otro de urgencias dermatológicas, activo todas las mañanas. Los fines de semana, explica la médica, ingresan pacientes con sospecha de viruela de mono mediante la unidad febril.

Los síntomas comunes y cómo se tratan en la Ciudad

"En general los pacientes presentan, previo a la aparición de lesiones en la piel, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda. En algunos casos tienen ganglios inflamados", describe la dermatóloga. Y agrega: "Estamos viendo mayormente lesiones, tanto en la zona genital, como en la perianal". Según la especialista, aquellas características también se han visto en otros países, como España.

"Eso tiene que ver con el contacto estrecho que se produce en una relación sexual, por eso estamos viendo más lesiones en esas localizaciones", señala Leiro. Incluso se visualizan erupciones, llamadas seropústulas, que son "cavidades con pus en todo el cuerpo". Asimismo, entre sus pacientes hubo quienes presentaron "lesiones en la boca, con dolor de garganta", y algunos con "lesiones en las manos y los pies".

Viruela del mono.jpeg

Igualmente, se debe aclarar que en el Muñiz ni un solo contagio revistió gravedad: "No tuvimos casos que requieran internación, fueron todos de moderados a leves, que se pudieron manejar de manera ambulatoria", detalla. Los casos "más serios", indica Leiro, fueron por "dolor rectal o genital, con hinchazón", e incluso algunos pacientes con fiebre alta durante algunos días.

Entonces, ¿cómo se tratan los casos confirmados? "En otros países usan antivirales, pero en Argentina eso no está disponible", aclara. Por ahora, solo se puede brindar asistencia para transitar la enfermedad de la mejor manera posible. "Se dan antitérmicos para bajar la fiebre y algún calmante, para el dolor", cuenta la doctora.

Por lo general, los pacientes se recuperan en tres semanas. "Una vez que se secan las lesiones y se forman las costras, ya pasó el período de contagio", agrega.

Precauciones

"Estoy viendo tres casos por día, y esas tres personas se lo pueden transmitir a algún conviviente", remarca Leiro. "Las lesiones de la piel se pueden contagiar. Hoy vino un contagiado, de 50 años, y le tuve que decir que espere dos semanas para ver a sus hijos".

Para concluir, la especialista hace un llamado de atención para los lectores: "Si les aparece alguna lesión, que puede ser como una ampolla de agua, o con pus, sobre todo en la zona genital o perianal, y además se acompaña con fiebre y ganglios, que consulten, para confirmar si es viruela del mono. Y mientras tanto, que se aíslen".

Asimismo, los cuidados deben redoblarse si hay contacto con una persona que viene del exterior y presenta síntomas.

Advierten de un posible "subdiagnóstico"

En el Hospital Álvarez el contexto es más tranquilo: solo ingresaron tres casos sospechosos -todos se corresponden con hombres- y se confirmó uno solo. "Fue por contacto sexual", señala Rosana Cuini, jefa de la Unidad de Infectología.

"La impresión que tenemos es que hay un subdiagnóstico o una baja tasa de consulta", le dice a Ámbito. Y añade: "Al tratarse de una patología que hasta el momento está vinculada con prácticas sexuales, tal vez haya un menor número de consultas de las que debería haber, o se subestimen algunas lesiones".

En la opinión de esta infectóloga, el hecho de que el paciente deba aislarse mientras las lesiones estén activas vuelve "compleja" la situación, porque el confinamiento mismo delataría el motivo por el cual se toma ese cuidado, siendo un tema íntimo. Por vergüenza, temor a recibir algún tipo de discriminación, o la imposibilidad de confinarse por motivos laborales, puede que el enfermo no acuda a un hospital.

Cualquier persona se puede contagiar

A nivel nacional, el Ministerio de Salud contabilizó un total de 326 contagios hasta el 20 de septiembre. Si bien es cierto que hay una gran incidencia entre hombres que sostienen relaciones íntimas con individuos del mismo sexo, cualquier persona puede contraer la enfermedad y desde los organismos del Estado hacen énfasis en no estigmatizar a ningún colectivo social.

La ministra de esa cartera, Carla Vizzotti, lo resumió así: "Es importante entender que el contagio se produce a través del contacto físico con una persona infectada, no tiene que ver la orientación sexual o la identidad de género. Esto es muy importante, porque si no aquellas personas que no son hombres y tienen sexo con hombres van a pensar que no se pueden contagiar, y esto no es así".