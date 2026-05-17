Cómo cobrar de ANSES hasta $363.000 en mayo 2026 si sos desempleado

El objetivo del programa es asistir económicamente a quienes atraviesan una situación de desempleo, mientras buscan volver al mercado laboral formal.

Quienes acceden a la prestación continúan teniendo cobertura médica, asignaciones familiares y cómputo de antigüedad para fines previsionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene durante mayo de 2026 el pago de una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad . Con la última actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el monto máximo del beneficio pasó a ser de $363.000.

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La asistencia funciona como un respaldo económico temporal mientras la persona intenta volver al mercado laboral formal. Además del pago mensual, quienes reciben la prestación mantienen cobertura de obra social, acceso a asignaciones familiares y continuidad de aportes previsionales para la jubilación.

El valor final que cobra cada beneficiario depende de los salarios previos registrados antes del despido y de la cantidad de aportes realizados durante la relación laboral. No todos acceden automáticamente al monto máximo.

Este beneficio se trata de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados sin haber renunciado voluntariamente. El programa alcanza principalmente a:

trabajadores despedidos sin causa

empleados cuyo contrato finalizó

personal eventual

trabajadores de temporada

empleados de la construcción

trabajadores incluidos bajo la Ley de Contrato de Trabajo

Para acceder al beneficio es obligatorio haber realizado aportes previos al Fondo Nacional de Empleo.

En el caso de trabajadores permanentes, ANSES exige al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años anteriores al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, los requisitos cambian. Deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y superar los 90 días laborales en el último año previo a la desvinculación.

La cantidad de cuotas que recibe cada persona depende de los meses aportados y de la antigüedad laboral acumulada. La prestación puede extenderse entre 2 y 12 meses. En el caso de trabajadores mayores de 45 años, el beneficio puede ampliarse durante seis meses adicionales.

Además del ingreso mensual, quienes cobran la prestación mantienen acceso a cobertura médica y continúan sumando antigüedad previsional para su futura jubilación.

ANSES computadora

Cómo tramitar la prestación por Desempleo

El trámite puede iniciarse online mediante la plataforma Mi ANSES o de manera presencial en oficinas del organismo con turno previo. Para realizar la gestión, la persona desempleada debe presentar documentación que acredite la finalización del vínculo laboral. Los documentos aceptados incluyen:

telegrama de despido

carta documento

contrato vencido

acta de quiebra del empleador

documentación de cierre de empresa

ANSES remarca además que existe un plazo máximo para iniciar el trámite. La solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si la persona supera ese límite, el organismo aplica descuentos sobre la duración total del beneficio. Por cada día hábil de demora, se descuenta un día de prestación.

El procedimiento virtual se realiza ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se carga la documentación requerida y se inicia la solicitud. En caso de hacerlo presencialmente, primero es necesario solicitar turno desde la página oficial de ANSES.

empleo desempleo indemnización Depositphotos

Monto de la prestación por Desempleo de ANSES en mayo

Con la actualización vigente desde mayo de 2026, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo quedó establecido en $181.500, mientras que el máximo asciende a $363.000. El cálculo del beneficio equivale al 75% del mejor sueldo neto mensual percibido durante los últimos seis meses trabajados antes del despido.

ANSES aplica topes mínimos y máximos relacionados directamente con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Eso significa que aunque el cálculo individual sea superior, ningún beneficiario puede superar actualmente los $363.000 mensuales.

Las fechas de pago de mayo comenzarán el 22 de mayo y se extenderán hasta el 29, según terminación de DNI. El cronograma confirmado por ANSES quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

La prestación se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario al momento de iniciar el trámite.