San Juan va a las urnas tras polémico fallo

Por este motivo, la batalla principal que estaba planteada con la postulación de Sergio Uñac para su reelección con el retorno de la ley de lemas quedará en stand by y sin plazo previsto. Es que los supremos deberán resolver la cuestión de fondo y determinar si el actual gobernador está habilitado para postularse por un tercer mandato al frente del Ejecutivo. O bien, como plantea el recurso presentado por Sergio Vallejos, candidato de Evolución Liberal, uno de los cuatro sublemas de Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio), el periodo 2011-2015 en el que Uñac fue vice de José Luis Gioja debe computarse como el primero de los tres que permite la Constitución provincial.

“No hay plan B si se cae la candidatura de Uñac, porque consideramos que lo tienen que habilitar”, dijo a Ámbito uno de los principales dirigentes del PJ sanjuanino. Asimismo, no hay fecha a la vista para llevar a cabo la elección de gobernador y vice, ya que se desconoce cuándo volverá a fallar la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo. Y en relación a la decisión, el gobierno provincial deberá evaluar nuevas opciones.

En tanto, en el Gobierno creen que la decisión del Tribunal Electoral de mantener el llamado a las urnas en el resto de las categorías será beneficioso para los candidatos del sublema Vamos San Juan, que compite dentro del lema Frente San Juan por Todos -donde también se inscribió José Luis Gioja. La tesis es que tanto Gioja en la interna PJ como Marcelo Orrego, principal referente de Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio) tenían mejor intención de voto que los candidatos que cuelgan de sus boletas. Y si bien tanto Uñac como el resto de los postulantes estarán al frente en las papeletas que no llegaron a reemplazarse -aunque obviamente no se les computarán los votos-, en el oficialismo se entusiasman con sacar provecho y conseguir más diputados y ganar intendencias. De concretarse, además, le dará fortaleza para el incierto día en que se elija gobernador y vice.

En Juntos por el Cambio, en tanto, apostaban a retener los municipios de Santa Lucía, Rivadavia y 9 de julio. La oposición presentó pedidos de nulidad de la convocatoria, pero como el tribunal no se ha expedido sobre la presentación de Orrego, anoche estimaban que Juntos por el Cambio ya no tendría tiempo de hacer escalar la judicialización. Y, por lo tanto, las elecciones seguían en pie para 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 19 intendentes departamentales con sus respectivos concejales.