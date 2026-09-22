Santa Cruz: el gobernador Claudio Vidal anticipó nuevos desembolsos para las represas

Se trata de los proyectos Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, paralizados desde el 2023. La provincia busca su reactivación y coordina la llegada de fondos chinos con Nación.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , anunció este martes el envío de nuevas partidas para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic , que fueron reactivadas de manera parcial luego de su paralización en diciembre del 2023

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"El Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli , me comentaba que ya estaban enviando la segunda partida presupuestaria para represas también", aseguró el mandatario patagónico durante un acto en Jaramillo.

Vidal aseguró: "Tengo entendido que la empresa China Gezhouba ya convocó a algunos de los empresarios que prestaban servicio para reconocer y cancelar deuda pendiente, así que estamos avanzando”.

Desde la administración santacruceña indicaron que las gestiones directas con el Gabinete nacional "permitieron viabilizar el flujo presupuestario y regularizar las acreencias de los contratistas locales en el complejo hidroeléctrico".

De los dos proyectos, la represa Jorge Cepernic es la que está más avanzada, con alrededor de 46% de ejecución . Es la prioridad del Gobierno para retomar los trabajos y la que efectivamente está entrando en una nueva etapa de reactivación.

En tanto, el complejo Néstor Kirchner tiene apenas 19,2% de avance y todavía no se retomaron las tareas. Su reactivación quedó para una segunda etapa.

Durante agosto, se destrabaron $45.000 millones para la UTE constructora, mientras que en septiembre se informó un nuevo acuerdo/carta con bancos chinos para habilitar el reinicio de la obra de Cepernic.

En el plano laboral, se comenzaron a enviar telegramas para reincorporar a unos 2.600 trabajadores, junto con la compra de insumos y el reacondicionamiento de las bases.

La represa Jorge Cepernic, en Santa Cruz.

El Gobierno estima que Cepernic podría estar terminada en 2030. Sin embargo, para el proyecto Néstor Kirchner todavía no hay un cronograma inmediato comparable, precisamente porque su reactivación aún no comenzó.

Según Nación, para completar las dos centrales, todavía se necesitan alrededor de u$s5.000 millones, después de haber ejecutado unos u$s1.800 millones.

Por otra parte, durante el acto en Jaramillo, Claudio Vidal anticipó su participación en el Argentina Week, en París, adonde viajará junto a numerosos gobernadores y al presidente Javier Milei.

Confirmó, además, un desembolso privado que supera los 90 millones de dólares para el sector turístico. El proyecto, gestado a lo largo de más de un año de negociaciones, se encuentra actualmente en la etapa final de evaluación y ajustes técnicos antes de su aprobación definitiva.

Santa Cruz es una de las provincias más afectadas durante la era Milei. El mandatario construyó una relación oscilante con la Casa Rosada, y actualmente hace equilibrio. Recientemente, anunció que buscará la reelección en 2027.

Del otro lado del ring, el peronismo alista al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, como principal contrincante. La Libertad Avanza (LLA), en tanto, piensa en el diputado Jairo Guzmán como su abanderado.

Esa división representa un problema para el mandamás, ya que podría dividir al voto anti PJ y allanarle el camino a una victoria peronista en el kilómetro cero del kirchnerismo.