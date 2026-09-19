La Libertad Avanza prepara candidatos propios en las provincias y raspa a gobernadores dialoguistas

La Casa Rosada se entusiasma con arrebatarle distritos a mandatarios provincialistas y del peronismo. Octubre, el mes clave para definir la estrategia. Los nombres en cada jurisdicción.

"Traigo un fusil en una mano y la rama del olivo en la otra", dijo Yasir Arafat ante la ONU en 1974. La Libertad Avanza (LLA) pone sobre la mesa una oferta similar para los gobernadores dialoguistas: acuerdos electorales o duelo frontal, con candidatos de pedigree violeta para disputar las elecciones en 2027.

La Casa Rosada ya avisó. Octubre será el mes en el que se definirá la estrategia. Hasta entonces, la ruleta gira. El esquema de alianzas libertarias con mandatarios se supedita a cuatro casos: Alfredo Cornejo (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Es prácticamente un hecho que la Casa Rosada revalidará la confluencia con ese trío. Más compleja es la situación con Jorge Macri , que espera reeditar el acuerdo del 2025.

La caída de Manuel Adorni entrampó los planes mileístas para la Capital Federal, donde el exjefe de Gabinete era número puesto para competir. Sin embargo, la crew presidencial mantiene activas a sus células con la comandancia de la legisladora Pilar Ramírez , de línea directa con Karina Milei . Macri ofrece pegar los comicios locales a los nacionales a cambio de apoyo a su reelección.

"Hoy en día es más fácil ponerse de acuerdo con Karina que con Mauricio", admiten en el entorno del jefe de Gobierno. Mauricio, como Jorge, también es Macri. Cuestiones de familia con terminales en los despachos de la Ciudad. Mientras tanto, el PRO y LLA mantienen abierta una mesa de negociación nacional en la Casa Rosada , con Diego Santilli como maestro de ceremonias. Ramírez y los suyos no pierden el tiempo y patean los 100 barrios porteños en modo campaña.

En el campamento libertario apuntan a acercamientos con otros caciques amarillos o de pasado cambiemita: Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). Por el contrario, jugarán a fondo distritos donde ven chances concretas para el año próximo . Por supuesto, ese futuro estará a atado a la suerte del Presidente, preso del verticalismo de su aventura.

Misiones, Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Santa Cruz y Neuquén son algunos de los terruños donde los violetas pisan el acelerador.

La ruptura del oficialismo misionero dejó al gobernador Hugo Passalacqua y a Carlos Rovira de lados opuestos del ring. Passalacqua mantiene buenos números de aceptación y ensaya un acercamiento con el peronismo. En los últimos meses recibió a Axel Kicillof, Sergio Uñac y una comitiva del PJ federal. Rovira, por el contrario, "tira para abajo a cualquier candidato", en palabras de un dirigente local. En el distrito no todos creen en la fractura y le asignan al gran caudillo una jugada maestra más.

En 2025 La Libertad Avanza ganó los comicios nacionales con el extenista Diego Hartfield a la cabeza. Precisamente, Hartfield es uno de los nombres que suenan para competir por la gobernación. Su oponente interno es el presidente del partido en la provincia, Adrián Núñez. "Los dos son candidatos naturales, pero no está definido. Lo que es seguro es que vamos a competir con el nombre LLA", deslizan en la sala de máquinas liberal. Es un hecho que la reyerta será desdoblada: abril o mayo son los meses que miran en el calendario.

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A principios de julio, Karina Milei y Martín Menem inauguraron en Posadas la Escuela de Dirigentes, un espacio dedicado a la formación de cuadros que el sábado 3 de octubre realizará su tercer encuentro en Oberá, por ahora sin presencia de figuras nacionales confirmada.

Córdoba, piedra angular de los triunfos de Mauricio Macri y Javier Milei, es otra de las plazas donde los libertarios planean dar batalla. La fija para competir es el diputado Gabriel Bornoroni, pero tampoco se baja de la pulseada el senador Luis Juez. Una fuente de la política mediterránea admitió que esa decisión dependerá de la imagen del Presidente: "Si Milei llega bien a febrero, va Bornoroni; si no, Juez".

La performance violeta también estará atada a si logra o no abroquelar un frente único para desafiar al PJ de Martín Llaryora y Juan Schiaretti. La UCR cordobesa atraviesa una dura interna, cuyo eje también es el debate sobre cómo posicionarse en torno a Javier Milei. El antecedente inmediato es lo que ocurrió en Marcos Juárez, donde el antiperonismo compitió separado y le extendió la alfombra al triunfo del justicialista Germán Font, quien pintó de celeste el distrito tras 53 años.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni.

Más claras están las cosas en Tucumán. Osvaldo Jaldo aceleró los tiempos y decretó que las elecciones serán el domingo 9 de mayo. LLA ya tiene candidato: el exministro del Interior Lisandro Catalán. La semana pasada, se sumó a la aventura la diputada Soledad Molinuevo, flamante postulante a la intendencia de San Miguel de Tucumán. En ambos casos, desafiarán las estructuras del PJ provincial. Jaldo, en tanto, sufre el asedio del senador Juan Manzur, que amenaza con presentarse de manera autónoma y empiojarle el trámite.

En el mismo vecindario, reviste atención el caso salteño. Gustavo Sáenz olfatea que no podrá buscar la reelección. Actualmente, cursa su segundo mandato; la reforma constitucional que aprobó en 2021 es su esperanza para pelear por una tercera gestión. La Justicia, sin embargo, no lo habilitaría. Los libertarios tienen allí dos nombres fuertes: la senadora María Emilia Orozco y el empresario Alfredo Olmedo.

Orozco bajó la intensidad de sus ataques a Sáenz y abrió especulaciones sobre un armisticio con uno de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada. "El que se mete con el gobernador se mete conmigo", sintetizó semanas atrás la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante un desembarco norteño. Algunas voces sindican que el mandatario incluso se imagina como vice de Javier Milei en 2027, aunque no tenga resuelta la sucesión en el pago chico.

Las batallas patagónicas

Del otro lado del país se replican escenarios de confrontación. En Tierra del Fuego, la cantera libertaria tiene al menos dos nombres importantes: el senador Agustín Coto y el diputado Santiago Pauli, de extracción evangélica. Sin posibilidad de reelección, Gustavo Melella deberá alistar a un sucesor. Los intendentes Walter Vuoto (Ushuaia) y Martín Pérez (Río Grande) son quienes pican en punta.

Vuoto gobernador, Melella alcalde de Río Grande es una de las ideas que se cocinan en el oficialismo austral. De la unidad peronista dependerá parte del futuro. El año pasado, Pérez jugó por su cuenta, los libertarios aprovecharon la diáspora y ganaron los comicios. Ahora, con el refresh en la agenda Malvinas, esperan llegar competitivos. La situación económica y social en el distrito, uno de los más vilipendiados por la política mileista, es el lado oscuro del asunto.

"Es una de las provincias donde de verdad hay chances de ganar, sobre todo si el peronismo va separado como en 2025. Hay que salir a ganar la gobernación", se entusiasman en los cuarteles del "león".

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El diputado Jairo Guzmán, en tanto, pica en punta en Santa Cruz para desafiar a Claudio Vidal, quien ya avisó que buscará la reelección. Aunque mantiene trato con la Casa Rosada, Vidal perdió influencia sobre los propios y su suerte es una incógnita. Pocos creen que sea posible un acuerdo con La Libertad Avanza, que no pierde ocasión de tildarlo de "kircherista". Mientras, el PJ se relame y espera revalidar el triunfo de las legislativas 2025. Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, iría al tope de la boleta justicialista.

En Neuquén, la senadora Nadia Márquez, de línea directa con Karina, se proyecta como la retadora de Rolando Figueroa. Algunos van un paso más allá y la imaginan de compañera de fórmula de Javier Milei. Alejandra Durdos, vicepresidenta de LLA en la provincia, dijo a LU5 AM600 que trabajan para "tener candidatos competitivos" en todas las localidades. "La Libertad Avanza es la segunda fuerza o quizás la primera que puede competir en la provincia”, apuntó le dirigente.

#NEUQUÉN

Cambian de nombres, pero no de prácticas. Crean nuevos partidos, pero siguen con la misma gente.

La Libertad Avanza propone un cambio radical en la política Neuquina.

Dimos un paso en el 23, lo ratificamos en el 25, afirmémoslo en el 27.@JMilei será el primer… — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) September 12, 2026

En latitudes rionegrinas, el senador Enzo Fullone se posiciona como el postulante de los Milei, aunque no está dicha la última palabra. El diputado Aníbal Tortoriello también pretende esa candidatura. El gobernador Alberto Weretilneck todavía no blanqueó si jugará por le reelección, aunque dan por hecho que así será. El 1 de noviembre habrá elecciones convencionales en Bariloche, la ciudad más poblada de la provincia.

La reyerta será un tubo de ensayo para el 2027, ya que en la gobernación imaginan un escenario similar. Weretilneck competirá en alianza con el intendente Walter Cortés, el PJ tendrá propuesta propia y libertarios y PRO jugarán juntos en un mismo frente.