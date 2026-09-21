Diego Santilli recibirá a una nueva tanda de gobernadores en busca de apoyos para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral

El jefe de Gabinete tendrá reuniones con Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Leandro Zdero, todos mandatarios cercanos a Nación. El oficialismo apela a destrabar la agenda legislativa del Presidente.

Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores que se verán con Diego Santilli esta semana.

Diego Santilli activará esta semana una nueva ronda con gobernadores aliados y dialoguistas con el objetivo de sumar respaldos para la agenda legislativa de Javier Milei , que por estas horas tiene como prioridades centrales el Presupuesto 2027 y la reforma electoral , con el debate por la suspensión o eliminación de las PASO como cuestión central.

El jefe de Gabinete recibirá, por separado, a tres mandatarios. Este martes será el turno de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), uno de los líderes subnacionales más cercanos a la administración libertaria, quien ya cerró un acuerdo electoral el año pasado con La Libertad Avanza (LLA). De no mediar un cisma, se espera que repitan la confluencia en 2027.

Un día después, el miércoles, desembarcará en la Casa Rosada el chubutense Ignacio Torres , otro de los caciques PRO. Torres es uno de los apuntados por el mileismo para sellar un acuerdo para los comicios del año próximo, aunque todavía no está dicha la última palabra.

Por último, el exministro del Interior se reunirá el jueves con el chaqueño Leandro Zdero , de la Unión Cívica Radical (UCR). Zdero, al igual que Frigerio, también jugó junto a los violetas en las legislativas del 2025. Con un peronismo fuerte en su distrito, se espera que revalide la cercanía con LLA para blindar el pago chico.

El gobernador de Chaco iba a participar la semana pasada de una ronda de charlas con Santilli, pero finalmente lo pospuso aduciendo cuestiones de agenda.

El Gobierno busca destrabar la agenda legislativa

El lunes, Diego Santilli recibió a Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con quienes pulió el acuerdo final por zonas cálidas, un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas de zonas cálidas y muy cálidas que se aplicará entre noviembre y abril. El mismo saldría a través de una resolución y es la moneda de cambio para que los senadores que responden a esos mandamases acompañen el recorte a zona fría en la próxima sesión de la Cámara alta.

Posteriormente, el jefe de Gabinete también se reunió con el jujeño Carlos Sadir y con el fueguino Gustavo Melella, con quien abordó la agenda Malvinas luego de los anuncios realizados por el Presidente a través de una Cadena Nacional.

Melella reveló que durante el encuentro hablaron de soberanía, Base Naval Integrada, Polo Logístico Antártico, Puerto de Ushuaia, inversiones, empleo y de la situación financiera de nuestra Provincia.

"Sobre Malvinas, nuestra posición es clara: son parte de Tierra del Fuego y de nuestra identidad. La defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur es irrenunciable", dijo el mandatario austral.

Me reuní con el jefe de Gabinete @diegosantilli para plantear la agenda y las prioridades de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



Hablamos de soberanía, Base Naval Integrada, Polo Logístico Antártico, Puerto de Ushuaia, inversiones, empleo y de la situación… pic.twitter.com/4LFFjKpu3w — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 17, 2026

Asimismo, explicó que plantearon la necesidad de mayor acompañamiento para sostener políticas públicas y recuperar empleo.

Esta semana, el Senado podría sesionar para sancionar Zona Fría y la nueva Carta Orgánica del Banco Central. No se descarta que este texto sufra cambios y vuelva a la Cámara baja para su sanción definitiva.

No obstante, los cruces al seno del Gobierno por los ajustes en el Presupuesto 2027 volvieron a embarrar la cancha. Días atrás, Patricia Bullrich cuestionó no haber sido informada sobre las modificaciones en discapacidad y reclamó revisar el contenido de la iniciativa. Sin embargo, Santilli la desmintió y generó un nuevo roce.

Desde el oficialismo intentaron relativizar el episodio. El diputado libertario Santiago Santurio reconoció que no considera conveniente que las diferencias se hagan públicas, aunque descartó que el enfrentamiento revista gravedad.

“A veces sí, no es lo mejor salir y decirlo en los medios; la verdad no es la forma que más me gusta, pero no es nada grave”, sostuvo este domingo en declaraciones a Radio Splendid.

Santilli, también se refirió al conflicto y buscó encauzar la discusión hacia la mesa política de la Casa Rosada. Según explicó, ese ámbito se reúne los martes para abordar los principales temas de la gestión y Bullrich participó de uno de esos encuentros, aunque debió retirarse antes.

“Los temas nuestros los hablamos el martes”, afirmó Santilli, quien comparó el funcionamiento de la mesa política con un vestuario de fútbol: “En el vestuario hablamos los temas”. Pero sus palabras abrieron un nuevo capítulo en la interna.

“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó Bullrich en diálogo con LN+ al ser consultada sobre las declaraciones de Santilli.