Presupuesto 2027: otro gobernador dialoguista pide cambios en discapacidad y financiamiento universitario

La discusión por el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso empieza a ganar calor entre los jefes provinciales. Mandatarios cercanos a la Casa Rosada plantean diferencias con el oficialismo.

Tras presentar el Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, el oficialismo inició la ronda de negociaciones con los gobernadores en búsqueda de captar los respaldos legislativos necesarios. Las charlas irán en paralelo con la reforma electoral, otra de las iniciativas centrales para la administración de Javier Milei .

En ese marco, los jefes provinciales estudian la letra chica para conocer los pros y contras del documento, que, entre otros puntos, incluye fondos para cajas previsionales de los distritos que no las transfirieron y eximiciones para quienes bajen tributos locales, como sellos e IIBB .

Algunos mandatarios dialoguistas ya marcaron reparos respecto al texto girado por Milei . El cordobés Martín Llaryora , por ejemplo, apuntó contra el ajuste en discapacidad, al igual que su par de Salta, Gustavo Sáenz . Ahora, quien también se sumó a las críticas fue el tucumano Osvaldo Jaldo , otro de los líderes cercanos a la Casa Rosada.

Jaldo puso especial énfasis sobre dos cuestiones: las partidas destinadas a discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas.

Respecto de la discapacidad, recordó que recientemente se votó la prórroga de la ley y señaló que el proyecto de Presupuesto 2027, tal como está planteado actualmente, no estaría en consonancia con esa normativa.

“Hoy el presupuesto no está en consonancia con esa ley, por lo tanto va a tener que sufrir modificaciones. Caso contrario, no va a poder salir el presupuesto si no se corrige el tema de la discapacidad”, afirmó.

También reclamó modificaciones en el financiamiento universitario y mencionó particularmente a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Universidad Tecnológica Nacional, dos instituciones que, según destacó, tienen una importancia central para la provincia y para todo el Norte argentino.

“Al tema del financiamiento de las universidades hay que corregirlo y ponerlo en consonancia con las necesidades reales que tienen las altas casas de estudio”, sostuvo.

Osvaldo Jaldo tomó distancia del Presupuesto 2027

Asimismo, el dirigente norteño planteó que la posición de Tucumán no pasa por rechazar el Presupuesto de manera anticipada, sino por discutir su contenido y exigir modificaciones antes de definir el acompañamiento.

“En general, el presupuesto hay que ver partidas que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con las universidades, que si eso no se corrige, evidentemente, no van a tener los votos necesarios, porque no vamos a acompañar desde el interior si no se hacen las correcciones necesarias”, afirmó.

La definición del Gobernador se inscribe, además, en su planteo de que el Gobierno nacional debe contar con una ley de Presupuesto. Jaldo sostuvo: “Yo soy uno de los gobernadores que brego por la institucionalidad y brego por la gobernabilidad, y por eso he manifestado públicamente que al Gobierno nacional hay que darle un presupuesto”, señaló.

Jaldo insistió en que contar con una ley de Presupuesto es necesario para el funcionamiento de los distintos niveles del Estado. “No se puede gobernar a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel municipal si no hay un presupuesto”, afirmó.

En ese sentido, buscó diferenciar su postura de las interpretaciones que, según dijo, circularon en algunos medios respecto de un supuesto respaldo al proyecto tal como fue presentado. “He escuchado algunas versiones de algunos pequeños medios periodísticos que hablan que me he manifestado a favor del presupuesto sin tener en cuenta la discapacidad o la universidad. Eso es falso”, aseguró.

El gobernador explicó que su planteo consiste en que el Gobierno nacional debe tener un presupuesto, pero que el proyecto debe ser discutido y modificado en el Congreso antes de su aprobación.