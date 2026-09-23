AFA resolvió el caso Boca-Vélez: sanción económica y una polémica explicación del Tribunal de Disciplina + Agregar ámbito en









Fernando Mitjans brindó detalles sobre la resolución del fallo a favor del "Xeneize" para seguir en la Copa Argentina pese a burlar el reglamento.

La insólita comparación del presidente del Tribunal de Disciplina de AFA por falta reglamentaria de Boca y su sanción

A tres semanas del polémico partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, finalmente la AFA se expidió y comunicó el fallo ante la denuncia del "Fortín" al "Xeneize" por "alineación indebida". El cuestión, el Tribunal de Disciplina simplemente sancionó al club de la Ribera con mil entradas por cometer una falta al reglamento de la competencia.

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Fernando Mitjans, presidente de dicho Tribunal, realizó una insólita comparación para explicar la resolución del caso: "Un error de planilla le puede pasar a cualquiera. Era como dar cadena perpetua por robar una manzana".

Boca incluyó a seis extranjeros y todos ellos firmaron planilla ante Vélez, pero el fallo se centró en la ausencia de "ventaja deportiva", ya que el paraguayo Ángel Romero no ingresó al campo de juego.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, explicó Mitjans en Olé.

Luego, el dirigente agregó: “Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales”.

Para cerrar, Mitjans, que está hace 33 años en su cargo, desligó haber recibido presiones para definir la sanción: “Primero le diría que acá no intervino ni Tapia, ni el Comité Ejecutivo, ni ningún dirigente para favorecer a Boca. Tampoco hubo una predisposición contra Vélez”.