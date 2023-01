Santilli: “Me gustaría ampliar el espacio, sumaría a liberales”

“Hay que ir a una Primaria sana. Me gustaría ampliar nuestro espacio, se amplía la competencia. Sumaría liberales para enfrentar...”, subrayó el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, y añadió que cree “en la competencia, con Facundo Manes competimos en la Provincia la elección pasada y fue sana. Nos permitió ganar”. Sin embargo, le bajó el tono a las tensiones internas de la oposición, opinando que “no hay que hacer un espejo del oficialismo si queremos hacer un verdadero cambio”.

De cara a las elecciones de este año, Santilli consideró que Juntos por el Cambio tiene “la posibilidad de tener un montón de dirigentes con la capacidad de dirigir. En todos los andariveles: presidencial, provincial e intendentes. Eso no estaba arriba de la mesa en el 2015”. En ese sentido, ratificó que “están mis ganas y mi actitud para ser candidato a gobernador bonaerense. En los próximos meses definiremos”.

El legislador estuvo presente en la presentación del libro de Mauricio Macri, Para qué, en Mar del Plata y privilegió su decisión para ordenar las candidaturas: “Macri dijo que todavía no se engancha, pero hay que esperar la decisión. No lo sumamos ni lo bajamos”. Consultado sobre la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en ese evento, señaló que el jefe de Gobierno porteño “me preguntó sobre la presentación” y que “no se enojó para nada. No debe nadie enojarse cuando se juntan dos personas con muchos años e historia juntos”.

En una entrevista Santilli remarcó un rumbo optimista para el país en los próximos años: “hoy tenemos una oportunidad: el mundo necesita de nosotros alimentos, energía, minerales y exportación de talentos. Con esas cuatro cosas, cambiás la matriz productiva de la Argentina, que hoy es sólo agrícola-ganadera. Ese sector es importantísimo, pero también hay otras formas de generar recursos y dólares”.