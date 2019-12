Energía en Mendoza, lo realizado y los desafíos que nos quedan

Logramos ordenar los contratos petroleros, revirtiendo 6 áreas inactivas y penalizando a las operadoras que no habían cumplido sus contratos, dando de esta manera una fuerte señal al sector de que en Mendoza a los contratos los deben cumplir tanto el Estado como los privados.

Trabajamos hombro a hombro con operadoras y sindicatos para, aún en un ambiente de crisis permanente en donde salimos de un proceso de intervención del Estado en la formación de precios y definición de inversiones a una etapa de mayor liberalización del sector a una etapa de nueva intervención producto de los desequilibrios macroeconómicos, Mendoza logró mantener razonablemente su nivel de actividad.

Por primera vez planteamos un escenario de planificación para los próximos 25 años y organizamos dos licitaciones y adjudicamos 7 áreas e incorporamos a 3 nuevas operadoras a la provincia logrando atraer inversiones por u$s85 millones. Cerramos la gestión con una licitación en curso que esperamos sea adjudicada en los próximos 90 días.

Además, estamos promoviendo el desarrollo del parque industrial y de servicios de Pata Mora, para retener dentro de la economía provincial parte de los beneficios que el hoy se lleva la provincia de Neuquén por la falta de infraestructura en el sur de Mendoza.

Petróleo no convencional

Mendoza reglamentó ambientalmente la explotación de los hidrocarburos no convencionales y otorgó la primera concesión no convencional para un proyecto piloto en la parte norte de Vaca Muerta; además está procesando los estudios de impacto ambiental presentados por YPF para el desarrollo de tres proyectos piloto en el extremos sur de la provincia.

Energías Renovables

La situación de las energías renovables no era diferente a la del petróleo. Cuando asumimos, Mendoza no tenía proyectos de generación de energía renovable, los pocos intentos de desarrollar proyectos terminaron en desilusionantes fracasos.

Esta administración desde el primer día entendió que no podía perderse esa oportunidad y colocó todos sus recursos técnicos a desarrollar proyectos y buscar inversores para la provincia. También se definió que no basta con generar energía renovable, que en definitiva si bien deja un importante beneficio ambiental, poco le deja a provincia al no pagar regalías ni impuestos, sino que lo importante era buscar la generación de empleos y valor agregado local a través de este sector.

Mendoza presentó a las licitaciones del Renovar sola y acompañada con diferentes inversores con más de 700 MW en tres diferentes tecnologías, solar, eólica e hidroeléctrica, resultando adjudicada en 17 proyectos con 315 MW. Esto nos posiciona como el proveedor del 10% de toda la energía renovable de la Argentina. Estos proyectos presentaron los índices de contenido local más altos del país, llegando al 85% para algunos proyectos solares y al 100% en determinados proyectos hidroeléctricos.

Grandes proyectos Hidroeléctricos

Mendoza durante más de 40 años fue capaz de construir una central hidroeléctrica cada 5 años. Esa visión estratégica se perdió en la década del 90, pero la recuperamos al inicio de la gestión. Para eso, revisamos todo el inventario de proyectos de Mendoza, definiendo cuáles requerían menos trabajo para poder ser licitados. De ese análisis surgió que el proyecto más avanzado era Portezuelo del Viento y allí concentramos nuestros esfuerzos.

Como primer paso se revisó el convenio con la Nación para garantizar los derechos de la provincia, cosa que a partir de las propias acciones o inacciones de los gobiernos de Mendoza corría riesgo de diluirse. Se reanalizó el proyecto y se completaron los estudios geológicos, los estudios de impacto ambiental, logramos la aprobación del COIRCO y se determinaron las optimizaciones técnicas necesarias, incluyendo la elaboración de los proyectos de las rutas nacionales y provinciales, las líneas de interconexión necesarias para poder despachar la energía generada y la planificación de las acciones de compensación ambiental y social, incluyendo la relocalización del pueblo de Las Loicas.

Hace algunos meses se llamó a licitación y estamos trabajando con los diferentes oferentes para garantizar que el proyecto se ejecute de la mejor forma posible, en plazo y en presupuesto.

Generación Térmica

Además de los grandes trazos estratégicos de la provincia, hemos ido aprovechando las oportunidades que nos va brindando el sector. Una de estas fue la construcción de la Central Térmica de Anchoris, hito de particular importancia ya que fue la primera vez en más de 15 años que Mendoza incorporó nueva potencia al sistema y por sobre eso utilizando una nueva tecnología, el GNL, que aprovecha un gas que se venteaba por falta de infraestructura y permite a la provincia incorporar un 10% adicional a su producción de gas con el consiguiente incremento de regalías e impuestos con un impacto adicional de reducción neta de emisiones de CO2 por Kwh generado.

Minería

Con un sector hidrocarburífero maduro y cambios en la matriz energética que lenta pero consistentemente se aleja de los hidrocarburos, tenemos que pensar en cuáles serán las actividades económicas que irán ocupando progresivamente el lugar que el petróleo tiene en la economía mendocina. La minería indudablemente podría ocupar ese lugar.

El Gobierno organizó durante 2016 el Espacio de Diálogo para recabar información técnica, legal, social y económica respecto a la posibilidad de desarrollar la minería en Mendoza. Esto sirvió de sustento para la elaboración de una política de desarrollo para la actividad que será incorporada al Plan de Ordenamiento Territorial. En el proceso se ha establecido el diálogo con todas las fuerzas productivas de la provincia con el objetivo de encontrar un camino que permita el desarrollo de una actividad indispensable para el desarrollo provincial.

Como hecho inédito y dentro del restrictivo marco técnico y político que impone la legislación provincial se aprobó por primera vez en más de 25 años la declaración de impacto ambiental para un proyecto de exploración de hierro en Malargüe, Hierro Indio, una muestra más de la madurez que va adquiriendo el sector.

Potasio Río Colorado

Esta mina fue indudablemente la gran oportunidad perdida de la década pasada de la provincia de Mendoza. Este proyecto hubiera colocado a Mendoza en el mapa geopolítico internacional duplicando las exportaciones de la provincia e incrementando su PBG en casi un 20%.

Al iniciar la gestión realizamos un análisis de la situación, llegamos a un acuerdo con el operador de la mina con el objetivo de regularizar la situación de la concesión, desarrollamos un nuevo proyecto de ingeniería adaptado a las nuevas condiciones de mercado (bajo precio y sobre oferta de producto) y definimos los factores claves que viabilizan el proyecto. A pesar de eso, VALE no ha conseguido atraer inversores y en un nuevo acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la VALE y la Pcia. de Mendoza iniciaron un proceso de transferencia de Potasio Río Colorado SA a la provincia quien buscará un nuevo operador.

Mendoza ha vuelto a recuperar una estrategia de desarrollo energético que no sólo incluye la recuperación de su seguridad y abastecimiento energético, sino también la posibilidad de crear empleo y valor a través de la incorporación de sus capacidades productivas existentes, y de la atracción de nuevas empresas con nuevas tecnologías.

El trabajo realizado al día de hoy implica la incorporación en los próximos 2 años de más de 500 MW lo que significa aumentar en más de 38% la potencia instalada de la provincia, agregando la capacidad de abastecer más de 250.000 nuevos hogares y traer inversiones por más de u$s650 millones, recuperando la capacidad de autoabastecimiento y volviéndonos a transformar en exportadores netos de energía, con una matriz energética mayor, más diversificada y más limpia y esto sin considerar Portezuelo del Viento, que necesitará al menos 3 años más para entrar en producción.

Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza