De los "space brownies" a la alta cocina gourmet

El cannabis se introduce en todo tipo de preparaciones como aderezos, aceites infusionados, productos veganos o libres de gluten, postres, licores, etcétera.

¿Qué es el cannabidiol?

Además de su utilización lúdica y terapéutica, el cannabidiol ha sido utilizado durante mucho tiempo en las preparaciones culinarias. Se trata de un concentrado de cannabis en forma de aceite inodoro. Es insípido y tiene la capacidad de potenciar los sabores de otros ingredientes. No produce efectos psicotrópicos.

También en cócteles

El cannabis también está presente en diferentes tragos. En Miami se prepara el cóctel Plant Medicine, con leche de coco, piña natural, ron y aceite de CBD. En Colorado es famoso el Sloe Descent con ginebra, amaretto, jugo de naranja y este ingrediente. En Las Vegas se puede tomar un té llamado Bloomin’ Desert Herb Farm que además lleva ortiga, romero, hierbabuena, clavo, albahaca morada y aceite de CBD. En Vermont hay un local llamado Zenbarn donde preparan recetas con CBD acompañadas de cervezas artesanales.

En Nueva York existe un hotel boutique llamado The James New York No Mad Hotel, donde como servicio a la habitación puede tomarse el ingrediente de moda en una ensalada de gorgonzola y pera o con las albóndigas. Y hasta hay premios de CBD para perros que sufran de estrés.

Cannabis con aroma de mujer

“El error más común es creer que la intención es drogar a la gente”, afirma Andrea Drummer, graduada de la Academia Cordon Bleu, quien fue por largo tiempo la chef ejecutiva del Ritz Carlton en Los Ángeles. “Lo que yo hago trasciende eso. Busco proveer una experiencia culinaria completa”, asevera Drummer.

Netflix se sube a la ola

Colocar marihuana en un plato gourmet es parte de la apuesta del programa de cocina Cooking on high, que está disponible en la plataforma de Netflix. Ahí los chefs participantes compiten por preparar el plato más rico con el cannabis como principal ingrediente.