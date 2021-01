"Nuestros clientes aman la buena comida y tienen un sentido de la aventura"

Así nació The Herbal Chef, un emprendimiento de alta cocina cannábica en Los Ángeles. Desde entonces, Sayegh solo puede comercializar sus platos a quienes porten la tarjeta que autoriza el uso de marihuana médica. Los costosos de sus menús oscilan entre 300 y 500 dólares por persona.

Periodista: ¿Cómo describiría el consumidor de los productos que preparas?

Christopher Sayegh: Una de las cosas más hermosas sobre nuestros clientes y comensales es que son un grupo de individuos muy eclécticos. Diría que el promedio de edad ronda los 30 a 40 años, con mínimos de 21 y máximos de hasta 90 años de edad. Hemos tenido todas las razas y sexualidades. La única característica que es común a todos es que aman la buena comida y tienen un sentido de la aventura.

P.: ¿Cocinar con cannabis es ya algo consolidado en Estados Unidos?

C.S.: Cuando recién empecé, no había nadie haciendo lo que yo había creado. Una vez que me hice conocido, muchas personas intentaron replicar lo que yo había creado. Actualmente, no hay escuela para esto, por lo que mucha gente lo replicó pero no entiendo la ciencia de la infusión y la dosificación que es un componente crucial para este negocio.

P.: ¿Cuáles son los platos más demandados?

C.S.: Nuestros comensales vienen y confían en mi equipo y en mi como chef. En general, no recibimos requerimientos o pedidos de platos, ellos confían en que vamos a crear algo maravilloso para ellos basado en la estación, en la frescura y en nuestra mente creativa. Estamos muy orgullosos de trabajar con chefs en todo el país como Jared Ventura, Alex Seidel, Alex Lotero. Son profesionales con un talento y trayectoria increíbles.

P.: ¿Cuáles son los beneficios de usar cannabis en la cocina?

C.S.: Muchos son los beneficios de ingerir cannabis. Hay cientos de cannabidiol dentro de la planta así como también Terpenes y cuando son consumidos a través de la digestión tienen la más alta tasa absorción de nutrientes para el organismo. Esto es importante porque sabemos que los cannabidiol ayudan a regular los órganos más grandes del organismo que cuando son regulados apropiadamente, nos ayudan a alcanzar la homeostasis. En mi opinión, es una de las formas más sencillas de ayudar a regular el organismo y permite que evolucionemos espiritualmente con ello. No podemos olvidar la espiritualidad de la planta, que es una de las partes más importantes de nuestra evolución

P.: ¿Qué tipo de servicios ofrecen en The Herbal Chef?

C.S.: Chefs personales, cenas privadas, catering para eventos festivos, catering para fiestas corporativas. Ofrecemos una amplia gama de servicios culinarios que pueden acomodar eventos de cualquier escala. Ya sea que esté buscando un chef personal que lo acompañe en una escapada exótica o un equipo de catering para brindar servicios para un gran evento.

P.: ¿Cuánto cuesta contratar a un chef privado?

C.S.: El costo de contratar a un chef privado varía y depende en gran medida de los detalles del evento que se contrata.

P.: ¿Todas las comidas de The Herbal Chef están impregnadas de cannabis?

C.S.: Si bien nos especializamos en comidas con THC y CBD, cocinar con cannabis es un accesorio de nuestra cocina moderna de Avant Garde.

P.: ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

C.S.: Estamos en la etapa de crear una escuela robusta de cocina y cannabis con socios de la Asociación Nacional de Restaurants. Se puede encontrar más información online en Theherbalchef.com.

¿Qué es un chef de hierbas certificado?

Un Herbal Chef es ante todo un profesional culinario altamente capacitado. “Nuestros chefs están sujetos al más alto nivel de excelencia culinaria”, cuenta Christopher.

“En segundo lugar, nuestros chefs están capacitados y certificados para ser expertos en el arte de cocinar con medicina vegetal. Cada Herbal Chef está altamente capacitado en las técnicas de dosificación adecuadas para la infusión de THC y CBD”, continúa y concluye: “cada bocado es un hito ya que nuestro menú guía el su paladar en una aventura culinaria que no se olvidará”.