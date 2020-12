Charlas de quinchos

PASO SIN CLARIDAD. Obvio que no es el único tema conflictivo que enfrenta en Ejecutivo, incluso con posiciones divididas en su seno, y que intentará dirimir en las dos semanas que quedan antes de las Fiestas. De hecho, un gran avance se registró con la mayoritaria aprobación por parte de los gobernadores (21 de 24 jurisdicciones) que motorizó el chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista), para la estratégica suspensión de las PASO de agosto próximo. Semejante número prácticamente garantiza la aprobación legislativa ya que se debe modificar una ley, pero debe quedar claro que quiere hacer el oficialismo en Congreso, algo que se puso en duda este fin de semana. El “ruido”, en este caso, viene también del lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantiene una situación cada vez más tirante con el Gobierno nacional por la quita de recursos de coparticipación, por lo que no extrañó que Horacio Rodríguez Larreta no firmara, ni estuviera presente, en la reunión de los mandatarios. Al igual que en otras situaciones de fuerte reacción pública negativa, como el caso Vicentín, las tomas de tierras de Guernica, o este mismo, entre otros, se le asigna a la vicepresidenta Cristina de Kirchner un rol clave para descomprimir el malestar, tratando de evitar mayores costos políticos.

IMPUESTOS. Donde no hubo intervención, y las opiniones son unánimes respecto de la judicialización que tendrán los temas, es sobre las dos leyes que se sancionaron la semana pasada, conocidas como el Impuesto a la Riqueza, y el igualmente controvertido, de Manejo del Fuego que impide, entre otras cosas, el cambio de destino de las tierras que se hayan incendiado, aunque el fuego haya sido fortuito, o causado por terceros, lo que agrava significativamente la situación de los propietarios damnificados. Por caso tanto en Córdoba hasta hace un mes, como más recientemente en Misiones, los incendios se tornaron incontrolables por la seca y las altas temperaturas, al punto que en este último caso, hasta peligraron las turbinas de la Represa de Yacireta, que quedaron casi aisladas por el fuego. Por supuesto que estas, como otras propuestas legislativas, son sospechadas de poder caer en la intervención sobre la propiedad privada, en un caso, por gravar bienes productivos como es el caso de la tierra, maquinarias, etc., mientras que en la del fuego (que en realidad “aggiorna” la ley que en 2012 sacaran Amado Boudou a cargo del Senado en ese momento, y el titular de Agricultura y por entonces diputado nacional, Julián Dominguez), las intervención es mucho más directa sin plantear el principal escollo que sigue teniendo el país en esta materia que es, por un lado, proveer a las fuerzas públicas de los recursos suficientes tanto para controlar los incendios, como para determinar las causas de los mismos, que muy pocas veces son causados por los propietarios de los predios. Pero, además, porque no considera casos fortuitos (rayos, chispas, etc.), habilita a intervenciones muy directas, obliga a hacer obras onerosas de prevención por los privados sin una contraparte similar por el sector público, y hasta determina las imposibilidad de utilizar y/o cambiar el destino de los predios incendiados, lo que agrava aún más la situación de los damnificados y muchas veces hasta frena la recuperación de las áreas afectadas. “Esta ley parece tener cantidad de baches y obligará a corregirla cuando la tengan que reglamentar”, consideraba un técnico de Parques Nacionales, especialista en el tema”.