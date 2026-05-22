Difundieron el primer parte medico de Christian Petersen: cómo sigue su salud tras ser internado

El chef ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa tras sufrir un cuadro que alarmó a su entorno.

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación. El reconocido chef fue internado durante la noche del jueves en el Hospital Alemán , en la Ciudad de Buenos Aires, luego de atravesar un cuadro que obligó a su entorno a buscar asistencia médica.

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Según trascendió, Petersen ingresó al sanatorio acompañado por su esposa y fue atendido inicialmente por personal de guardia. La noticia fue dada a conocer en el programa LAM, donde aseguraron que el cocinero habría sufrido un episodio que requirió intervención médica y posterior seguimiento especializado. Ahora finalmente se conoció el primer parte medico oficial

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, detallaron.

Luego, el sanatorio remarcó que Petersen deberá seguir “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.

En el final del texto, la clínica aseguró que “preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.

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El grave antecedente que sufrió Christian Petersen en la Patagonia

La nueva internación se produce pocos meses después del delicado episodio de salud que Petersen atravesó durante una expedición al cerro Lanín, en la Patagonia. En aquella ocasión, debió permanecer casi un mes internado y pasó varios días en terapia intensiva.

Primero fue asistido en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y luego trasladado al Hospital Alemán, donde continuó con su recuperación. Finalmente, recibió el alta médica el 6 de enero, luego de una evolución favorable.

Desde entonces, el chef había retomado su actividad pública de manera progresiva, por lo que su nuevo ingreso al centro de salud generó inquietud entre colegas, allegados y seguidores.