Secuela de Dumas, absurda pero entretenida

Se estrena la segunda parte de “Los tres mosqueteros”, versión Borboulon. Para quien no haya visto la primera, o la tenga medio olvidada, la segunda comienza con un breve resumen de lo ya visto, donde, básicamente, queda claro que los tres mosqueteros son cuatro, hay una mujer intrigante a quien llaman Milady, en contacto con unos complotados que quieren matar al rey o provocar la guerra con Gran Bretaña, y un doble secuestro, del que son víctimas D’Artagnan y su novia Constance. A partir de ahí sigue la historia, ambientada en 1627, con el joven peleando en busca de su chica, el rey amenazado, su hermano a cargo de una campaña militar contra los hugonotes de La Rochelle, la hipócrita Milady haciendo maldades, los complotados complotando y el melancólico mosquetero Athos descubriendo que el pasado siempre vuelve, como dice el tango. Hay peleas a cada rato, huidas y persecuciones a pie y a caballo, lindos paisajes, una novicia embarazada, unos enredos que no terminan de entenderse, sin que eso moleste demasiado, gente que se salva a último minuto y gente que uno espera que se salve pero no hay caso, también hay un juicio más que breve (pero no sobre Milady) y, finalmente, otro secuestro, como para dejar al público a la espera de una tercera parte.