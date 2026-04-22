Carrefour lanzó una nueva unidad de seguros junto a Meridional con contratación 100% digital + Seguir en









La compañía sumó un nuevo canal a través de Carrefour Banco para ofrecer coberturas en todo el país. La propuesta incluye pólizas para hogar, tecnología, bicicletas y una opción específica frente a estafas virtuales.

Carrefour amplió su oferta de servicios con un esquema de seguros respaldado por Meridional y disponible de forma digital en todo el país.

Carrefour Argentina anunció el lanzamiento de una nueva unidad de seguros en alianza con Meridional Seguros, una iniciativa que se canalizará a través de Carrefour Banco y que apunta a ampliar la oferta de servicios de la empresa con alcance nacional.

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La propuesta permite contratar coberturas de manera 100% digital mediante el sitio web de la compañía. Según informó la firma, los usuarios podrán consultar allí las distintas alternativas disponibles, revisar en detalle las coberturas, sumas aseguradas, beneficios, exclusiones y preguntas frecuentes antes de avanzar con la contratación.

Entre los productos que se incorporan aparecen seguros para hogar, electrodomésticos, tecnología, bicicletas y compras, además de una cobertura vinculada a uno de los riesgos que más creció en los últimos años: las estafas virtuales. En ese segmento, la empresa destacó Mi Billetera Segura, un seguro orientado a cubrir pérdidas económicas derivadas de fraudes cibernéticos, incluidos episodios relacionados con billeteras virtuales y otras herramientas digitales.

Una apuesta a nuevas coberturas frente al avance del fraude digital Desde la compañía señalaron que la nueva unidad busca responder a cambios en los hábitos de consumo y a nuevas preocupaciones de los usuarios. En ese marco, el director comercial de Carrefour Banco, Pablo Cancellieri, sostuvo que el objetivo es acompañar esas demandas con propuestas ajustadas a las necesidades actuales y remarcó que la alianza con Meridional suma respaldo y alcance federal.

La empresa destacó además que este tipo de productos gana relevancia en un contexto de mayor exposición a delitos informáticos. En especial, el foco está puesto en coberturas vinculadas a entornos digitales, donde crecen las consultas por protección ante fraudes, robo de datos personales y maniobras en billeteras virtuales.

Según explicó Carrefour, los seguros podrán abonarse con cualquier tarjeta de crédito, con débito inicial de la primera cuota al momento de la contratación y cobros mensuales posteriores. Una vez completado el trámite, la póliza será enviada por correo electrónico y la cobertura quedará activa de inmediato. La nueva plataforma comercializa actualmente los productos Mi Hogar Seguro, Mi Bolso Protegido, Mi Bici Segura, Mi Tecnología Protegida, Mi Compra Segura, Mi Electro Usado y Mi Billetera Segura, en una apuesta de la compañía por sumar servicios más allá de su negocio tradicional de retail.

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