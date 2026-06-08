Ni YPF, ni Vista: la petrolera que acelera en Vaca Muerta

Sorpresa con una petrolera colombiana que acelera en el país. Voló bajo el radar y acaba de realizar una inversión millonaria.

GeoPark busca acelerar el desarrollo de esos bloques mediante un plan que contempla la perforación de entre 50 y 55 nuevos pozos y una producción cercana a los 20.000 barriles equivalentes diarios hacia 2028.

Cuando pensamos en las grandes historias de Vaca Muerta solemos mencionar a Vista, YPF y Pampa. Sin embargo, hay una empresa que pasó bastante desapercibida y acaba de invertir u$s1.000 millones.

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La compañía, que históricamente estuvo asociada a Colombia, regresó a Vaca Muerta hace menos de un año tras adquirir las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

Ahora busca acelerar el desarrollo de esos bloques mediante un plan que contempla la perforación de entre 50 y 55 nuevos pozos y una producción cercana a los 20.000 barriles equivalentes diarios hacia 2028.

Lo interesante es que el mercado parece estar entusiasmado. Veamos el precio de su acción:

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Acaba de marcar máximos desde 2023 y rompió una zona de resistencia que la había frenado en varias oportunidades durante los últimos años. Desde el punto de vista técnico, la tendencia luce claramente alcista. Y cuando una acción empieza a hacer máximos mientras los fundamentos mejoran, suele ser una combinación poderosa.

Y lo que le suma mayor atractivo es su valuación:

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Hoy GeoPark cotiza cerca de 3,2 veces EV/EBITDA forward. En otras palabras, el mercado está pagando poco más de tres años de ganancias operativas esperadas.

Para una compañía petrolera con activos en crecimiento, exposición a Vaca Muerta y un plan de expansión de esta magnitud, no parece una valuación exigente. De hecho, está muy abajo de muchos múltiplos observados en otras compañías energéticas internacionales.

Además, existe otro factor que el mercado podría comenzar a descontar en los próximos meses: la política colombiana.

Durante los últimos años, el gobierno de Gustavo Petro mantuvo una postura restrictiva hacia el desarrollo de nuevos proyectos hidrocarburíferos. El propio CEO de GeoPark, Felipe Bayón, señaló recientemente que Colombia perdió la autosuficiencia energética y hoy debe importar parte del gas que consume.

Por eso las próximas elecciones presidenciales son relevantes para la compañía. Si finalmente se impone un gobierno más amigable con la industria energética, GeoPark podría beneficiarse no solo por su expansión en Argentina, sino también por una mejora en las perspectivas de sus activos históricos en Colombia.

Por supuesto, existen riesgos. El precio del petróleo siempre es una variable clave, los proyectos requieren fuertes inversiones y la ejecución tendrá que acompañar las expectativas. Pero justamente por eso resulta interesante que el mercado todavía no esté asignando múltiplos demasiado optimistas al negocio.

Sector atractivo, inversión agresiva en Vaca Muerta, valuación baja y una acción en clara tendencia alcista, marcando máximos de los últimos años. No más preguntas.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.