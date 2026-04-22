Descuentos en Carrefour hoy: qué promociones hay este miércoles 22 de abril

Las promociones del día incluyen reintegros sobre el total y descuentos acumulables, según el medio de pago.

Carrefour ofrece este miércoles 22 de abril una serie de descuentos, que combinan beneficios bancarios, promociones con billeteras virtuales y rebajas para clientes del programa propio del supermercado, Mi Carrefour. Las ofertas están disponibles en sucursales físicas y compras online, con condiciones que dependen del medio de pago.

Los miércoles se posicionan como uno de los días más importantes de la semana en materia de promociones, ya que concentran algunos de los descuentos más altos . Los beneficios pueden alcanzar hasta el 30% de reintegro, en compras realizadas con determinadas tarjetas y aplicaciones.

De acuerdo con el abanico vigente de promociones en abril, uno de los principales beneficios del día es el reintegro del 30%, pagando a través de MODO o la app BNA+.

Este descuento es uno de los más relevantes porque se aplica sobre el total de la compra, lo que permite incluir una amplia variedad de productos sin restricciones por categoría. Además, se suman otros beneficios que también aplican durante este miércoles :

Estos beneficios pueden variar según la sucursal, el tipo de compra y las condiciones particulares de cada promoción. El hecho de que estos descuentos se apliquen sobre el total del ticket , y no solo en productos seleccionados permite maximizar el ahorro, incluyendo rubros que habitualmente quedan fuera de las promociones.

10% de descuento para jóvenes de entre 18 y 24 años con beneficios del programa del supermercado.

10% de descuento para jubilados, pensionados o beneficiarios de ANSES que formen parte del programa Mi Carrefour.

Si bien los descuentos aplican a toda la compra, hay categorías donde el impacto es mayor. Por ejemplo, productos de alto valor como carnes, bebidas, artículos de limpieza en pack o compras familiares abundantes permiten aprovechar mejor los reintegros.

Algunas promociones bancarias incluyen cuotas sin interés en productos seleccionados, especialmente en rubros como electrodomésticos o tecnología, lo que amplía las opciones de compra.

Carrefour - Super A 2

Cómo aprovechar al máximo los descuentos

Para obtener el mayor beneficio este miércoles, es clave elegir correctamente el medio de pago que vamos a usar. Las promociones más fuertes suelen requerir el uso de billeteras virtuales o aplicaciones bancarias, por lo que es importante tenerlas configuradas, listas, y con saldo antes de ir al supermercado.

También conviene prestar atención a la letra chica. Más que nada a los topes de reintegro, ya que estos determinan cuánto vamos a ahorrar. En muchos casos, alcanzar el monto máximo del beneficio implica realizar compras de mayor volumen o, al contrario, ahorrar menos de lo que se esperaba.

Otro punto importante es verificar si los descuentos son acumulables. Algunas promociones pueden combinarse con rebajas en góndola, mientras que otras no, dependiendo de las condiciones. Por último, revisar las ofertas del día antes de comprar permite planificar mejor y evitar gastos innecesarios.

PAG10-CARREFOUR_opt.jpeg

Un esquema de promociones que cambia cada semana

El sistema de descuentos de Carrefour se actualiza constantemente según acuerdos con bancos, campañas comerciales y estrategias de venta. Esto implica que las promociones pueden variar semana a semana, aunque la modalidad se mantiene: cada día tiene beneficios específicos y el miércoles suele ser uno de los más fuertes en términos de reintegros.

Este 22 de abril, con descuentos bancarios, beneficios para clientes y promociones acumulables, Carrefour ofrece una oportunidad para reducir el gasto en nuestras compras, especialmente si se planifica la compra y se elige el medio de pago adecuado.