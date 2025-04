Diego Guaita, de Grupo San Cristóbal: "Estamos gestionando $15 mil millones en siniestros en Bahía Blanca"

Diego Guaita (D.G): El sector asegurador en Argentina atraviesa un proceso de transformación profunda, con foco en la innovación, la digitalización y la adaptación a un contexto económico y climático desafiante. Pero más allá de los avances técnicos, hay algo que no cambia: el seguro es una herramienta esencial para dar estabilidad en momentos críticos. Desde Grupo San Cristóbal lo vimos claramente en estos primeros meses del año, donde más de 4.800 personas y comercios de distintas ciudades del país sufrieron daños por granizo e inundaciones. Eso no es solo una estadística: son autos destrozados, viviendas anegadas, negocios que quedaron sin operar. Y ahí estuvimos, dando respuesta inmediata para que esas personas puedan volver a empezar. Cuando hablamos de seguro, hablamos de que si te pasa algo grave —una tormenta, un incendio, un accidente— no quedás solo. Hablamos de transformar un evento inesperado en algo reparable. Esa es nuestra misión, y también nuestra responsabilidad.