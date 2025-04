Ezequiel Fanelli, de La Caja: "Se está viendo una concentración de producción hacia las compañías más solventes"

Estamos esperanzados en que la economía empiece a traccionar, que las variables macro empiecen a estar en niveles más adecuados para desarrollar justamente la industria del seguro. El reposicionamiento del salario también es parte, acompaña a tener un poco de margen para dedicarle también a temas que hacen a la resiliencia.

P.: ¿La caída del consumo provocó que se den de baja seguros?

E.F.: El año pasado fue un año complejo para toda la industria, no fue sectorizado, sino que toda la industria sufrió de baja de seguros, inclusive los obligatorios, o de cambio de cartera hacia una menor cobertura. Por ahí un todo riesgo pasaba a un tercero y un tercero a un responsabilidad civil solamente. Inclusive algunos se bajaron totalmente de seguro, hasta volver a reponerse una vez que se recuperaran los salarios reales. Hacia fin de año ya se empezó a ver esa recomposición y una vuelta de la demanda.

P.:¿Cómo fue la variación de los costos de las primas?

E.F.: El mercado en general está recomponiendo un poco la prima. En el primer semestre del año pasado la inflación superaba con creces a la prima, luego el segundo semestre fue al revés, fue acomodando un poco por encima de la inflación, pero para justamente mantener la sanidad de las compañías. A partir de este año ya vamos a ver menores movimientos, va a ser más de acomodación. Por ahí La Caja ya ha movido más inicialmente, la compañía siempre tiende a ser un market leader en el movimiento y ahora se están reacomodando un poco los demás jugadores. Este año cumplimos 110 años y lo vamos a festejar. Es una industria que es relevante, porque uno está comprando una promesa de pago, está comprando un seguro y en definitiva quiere hacerlo con alguien sólido.

P.: ¿Y cuáles son los seguros más solicitados?

E.F.: Todos los de auto y moto, son muy demandados. En general se toman pólizas de mayor envergadura que la obligatoria, entonces en definitiva el argentino está acostumbrado a proteger ese bien, que es un bien caro. En Argentina sobre todo, a diferencia de otros países las facilidades de crédito son distintas, entonces es un bien que hay que proteger ante un eventual riesgo. La demanda de seguros para autos y motos viene impulsada por el patentamiento, que para nosotros es una variable clave para seguir. Enero y febrero tuvieron fuerte crecimiento con valores arriba del 50% interanual.

Hogar también empieza a tener más movimiento, impulsado también por el mercado inmobiliario que está cambiando. Entonces eso empieza a dinamizar un poco el sector, a todo lo que son los bienes, tanto inmuebles como muebles.

P.: ¿La movilidad eléctrica impacta en el mercado o todavía es muy baja?

E.F.: El eléctrico puro es muy chico, menos del 1%. Cuando ampliás un poquito más y vas a eléctrico híbrido, ahí ya sí, empieza a aparecer, de hecho hay muchas flotas ya que son híbridas. Nosotros estamos trabajando en buscar y aggiornar lo que son las pólizas, por ejemplo, tener algún seguro verde, como lo llaman en España.

P.: Respecto a nuevos lanzamientos, ¿qué planes tienen para este año?

E.F.: Lanzamos en enero una alianza con Toyota, seguros conectados. Toyota empezó a ver que ellos ya no vendían autos, sino que estaban en el servicio de la movilidad, entendiendo por acompañar al cliente en todo su ciclo de vida, no solamente la venta del auto, sino estar en la población, cómo le agregaba valor a través de la información, de los datos, y ahí una de las verticales es el seguro, ofreciéndoles algo específico, entendiendo su forma de comportamiento, cómo maneja, por dónde maneja, la cantidad de kilómetros que hace, entendiendo eso uno le va haciendo un scoring a través de la información, a través de inteligencia artificial, y se genera un beneficio en la prima, en la cuota del seguro que el cliente paga, y no solamente eso, sino que el valor está en que conoces más al cliente.

En cuanto al hogar estamos relanzando nuestra propuesta de valor al mercado. Vamos a estar trabajando con Rappi Hogar, es una prestadora de servicios de asistencias al hogar. Uno tiene un determinado cupo para cubrir y va usando esos servicios de plomería, gasistas y demás para ayudar en el día a día. Por ello lo que suele pasar es que las primas de incendio o algo grave, no la ve tan realizable, pero cuando uno ve que hay valor durante la vida de la póliza, tiene más atractivo.

P.: ¿Qué papel tiene hoy la inteligencia artificial en el negocio?

E.F.: Hace cuatro años lanzamos a través de whatsapp un chatbot de asistencia. Recibimos 100 mil consultas mensuales. Y por otro lado se está avanzando en generativa, que no sea un menú así tan duro, sino que vos podas poner lo que se te ocurra, que te puedan entender y te devuelva una respuesta, como si fuese un agente. Ese es uno de los avances que vamos a estar viviendo durante este año.