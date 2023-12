Senado define autoridades y en Diputados avanzan las comisiones

“Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans”, se quejó Paoltroni este fin de semana. El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró: “Ellos (por LLA) tienen solo siete (senadores), no pueden llevar adelante la acción del Congreso, porque son 46 comisiones, la mitad son bicamerales y hay 15 que son muy exigentes. Ellos tendrían uno por comisión, les falta ocho para el quórum y nueve para el despacho”.

“No pueden tomar por la fuerza la conducción del Congreso. No vi en ninguna parte del mundo que la mayoría le entregue la prerrogativa que le entregó el pueblo a la minoría”, subrayó el jefe de la principal bancada opositora. Herida luego de que las carteras de Seguridad y Defensa quedaran fuera de su zona de influencia, tal como le había prometido Javier Milei durante la campaña electoral, a Villarruel no le importaría desafiar la elección del presidente por el formoseño.

En ese sentido, su idea sería encumbrar allí al senador puntano Bartolomé Abdala, también de La Libertad Avanza, en lugar de Paoltroni.

Guillermo Montenegro es diputado nacional y mano derecha de Villarruel. Con él habría mantenido contacto de manera reservada Mayans para ver la posibilidad de reabrir la discusión sobre la presidencia provisional del Senado. Este lunes, Villarruel oficializó lo que era un secreto a voces al traslucir que la silla de la presidencia provisional sigue siendo materia de discusión y no está atado al nombre de Paoltroni.

Ingreso

En Diputados, esperan que esta semana ingrese el paquete de leyes/ley ómnibus que enviará la Casa Rosada para sesionar en extraordinarias luego de los anuncios de Luis Caputo.

“Tenemos que entender que todas las medidas que va a tomar La Libertad Avanza van a ser muy profundas y vienen meses muy difíciles, se ha dicho durante toda la campaña. El ajuste que se va a plantear es necesario, pero siempre pensando en los más vulnerables”, sostuvo a la prensa Carlos D’Alessandro, una de las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza. Y agregó que “la idea de afectar mayor presupuesto al Ministerio de Capital Humano tiene que ver con eso”, explicó.

El bloque oficialista aspira a presidir al menos Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda, donde podría ser propuesta Marcela Pagano como presidenta de ese cuerpo clave encargado de dictaminar sobre los proyectos de mayor importancia económica.

Tras el nombramiento de las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados, con la unción oficial de Martín Menem al frente de la misma, se logró un acuerdo acerca de la metodología para la designación de los miembros de las comisiones que trabajarán durante el verano.

Mientras se va gestando tras bambalinas un nuevo "Juntos por el Cambio" entre la UCR, Cambio Federal (nuevo bloque con Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer) y la Coalición Cívica, que de confirmarse superaría al PRO en cantidad de integrantes, el presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo, se movió rápido para acordar con su par de Unión por la Patria, Germán Martínez, un mecanismo para no quedar desdibujado en el reparto de los lugares en las comisiones.

Esa jugada postergó la formalización del interbloque, y permitió negociar con Menem que los lugares en las comisiones se resuelven de acuerdo a un criterio de proporcionalidad por sistema D’Hondt y por bloques. El riojano cedió y se votó afirmativamente esa moción que favoreció al PRO y a UP. El pedido del nuevo presidente de la bancada UCR, Rodrigo de Loredo, y de su par de la Coalición Cívica, Emilio Monzó, era que la proporcionalidad en la distribución de los lugares en las comisiones se definiera con arreglo a la representatividad de “los grupos de bloques” y no de los bloques por separado.