Senador PRO criticó a su compañera de bloque por no apoyar ley Bases: "No cumple su compromiso"

"Tenemos problemas porque tenemos una senadora (en referencia a Guadalupe Tagliaferri) que dice 'yo esto no lo voy a votar', 'yo voy a votar en particular de tal manera' y tiene todo el derecho del mundo de pensar como quiera. Ahora los compromisos que se asumen siempre son para cumplir, no importan los costos ", acusó Luis Juez este sábado en Radio Rivadavia.

Lo que pueda pasar en el Senado tiene pronóstico reservado. "Eso está muy trabado. El Senado es un lugar complicado, jodido, donde el peronismo tiene una preeminencia histórica y se nota la voluntad de obstruir al Gobierno", dijo Juez.

"Yo no me animaría a decir que el martes o miércoles (pueda salir el dictamen) porque no lo sé. Y mucho menos que me animaría a decirle cómo viene ese dictamen", afirmó el senador cordobés.