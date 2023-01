Uno de los amigos de Fernando Báez Sosa contó cómo se inició la pelea con los rugbiers

Cuando se enteraron que habían sacado a Fernando del lugar, sus amigos decidieron ir con él: "Cruzamos la calle, enfrente estaba Fer con dos amigos. Estuvimos hablando unos pocos minutos de lo que había pasado, no lo veíamos como nada grave e incluso se había ido a comprar un helado", relató.

Luego de este momento de tranquilidad, García contó que vio a "cinco o seis personas" con intenciones de pegarles y diciendo "a ver ahora que estamos afuera".

"A mí me dieron un golpe en la parte del oído, me desconcierta un poco, cruzo la calle a la parte de Le Brique, me quedo un poco desconcertado. Pedí a los patovicas si podían cruzar a ayudarnos y cuando vuelvo Fer ya estaba en el piso y no respondía", concluyó.